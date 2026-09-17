¿Por qué terminaron J Balvin y Valentina Ferrer? Estos son los rumores

J Balvin y Valentina Ferrer confirmaron el fin de su relación tras varios años juntos. La modelo argentina explicó que ambos decidieron tomar caminos separados, aunque no reveló una causa específica de la ruptura.

La pareja, que durante años compartió momentos de su vida personal y familiar, decidió cerrar esta etapa de común acuerdo.

Ferrer fue la encargada de comunicar la noticia y dejó claro que la decisión fue tomada desde el respeto y pensando en el bienestar de su familia. En especial, destacó el papel que ambos continuarán desempeñando como padres de Río, el hijo que tienen en común.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió la modelo.

En el mismo mensaje, Ferrer aseguró que la determinación estuvo marcada por el afecto entre ambos y por el deseo de hacer lo mejor para su entorno familiar. También pidió comprensión frente al proceso que están atravesando.

¿Por qué terminaron J Balvin y Valentina Ferrer?

Hasta el momento, J Balvin y Valentina Ferrer no han confirmado públicamente una razón concreta para su separación. La modelo tampoco relacionó el anuncio con una tercera persona ni mencionó una situación específica como detonante.

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Sin embargo, la ruptura ocurre semanas después de que volviera a circular una versión sobre un supuesto romance entre el cantante colombiano y la influencer mexicana Melanie Pavola.

De acuerdo con versiones difundidas por medios de entretenimiento, Pavola habría asegurado a comienzos de agosto que tuvo una relación con J Balvin entre 2020 y 2021 y que esta habría ocurrido mientras Ferrer estaba embarazada.

¿Melanie Pavola tuvo algo que ver con la ruptura?

El nombre de Melanie Pavola volvió a aparecer en redes sociales después de que se conociera la separación. La mexicana, nacida en Monterrey, es modelo, actriz e influencer y anteriormente había hablado públicamente sobre el supuesto vínculo amoroso con el artista.

No obstante, no existe una confirmación de J Balvin o Valentina Ferrer que vincule esas declaraciones con el final de su relación.