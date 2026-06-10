“No permito”: Westcol enciende polémica al revelar la condición que maneja en su noviazgo

Westcol se ha convertido en uno de los creadores de contenido más sobresalientes de Latinoamérica y no es para menos, pues es el único streamer en lograr entrevistar en directo a un presidente.

Sin embargo, el antioqueño ha protagonizado un sin fin de polémicas nuevas en las que su actual relación, con la modelo Luisa Castro, se ha visto involucrada en más de una oportunidad.

RELACIONADO Luisa Duque reveló cómo enfrenta las críticas por su relación con James

Westcol reveló regla dentro de su relación

El streamer no duda en compartir diferentes detalles de su vida personal durante los directos que realiza diariamente. Su interacción con el público se ha convertido en uno de sus principales diferenciales ya que el hombre responde preguntas en vivo que sus seguidores le realizan.

En una de sus transmisiones más recientes, Westcol decidió hablar acerca de su relación y algunas de las prácticas que incorpora en esta. Pero sus declaraciones escalaron rápidamente al hacer mención sobre su negativa ante el interés por parte de su novia de pagar las cuentas durante sus salidas.

“Yo no permito que mi mujer pague una cuenta (...) jamás eso va a suceder. Yo no permito que mi mujer se preocupe por dinero del hogar, de la comida o algo relacionado a nuestra relación porque yo siento que eso es parte del proveer del hombre a menos de que el hombre no tenga lo económico, pero si usted tiene plata va a querer tener a su novia bien”, expresó el famoso.

Pero sus declaraciones ya han abierto un amplio debate en sus redes sociales ya que los comentarios se dividieron entre quienes apoyaron sus declaraciones y aquellos que estuvieron en desacuerdo con su opinión al tildar sus palabras como argumentos “machistas”.

Westcol y J Balvin se unen en su nueva canción

Por otro lado, hay gran expectativa entre los más fieles fanáticos de José Osorio Balvin ya que el cantante anunció la que será su primera canción producida por la W Sound de Westcol y Ovy On The Drums.

El éxito, llamado ‘Godzilla’, ya ha generado gran emoción, pues cientos de fanáticos afirman que esta nueva canción promete ser un verdadero hit del paisa al mejor estilo de su memorable álbum ‘Colores’.