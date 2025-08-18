Westcol tuvo un percance de salud y tendrá que ser operado de emergencia: esto le pasó

Westcol, el reconocido streamer colombiano, volvió a boxear el pasado 17 de agosto de 2025.

El oriundo de Medellín participó en el evento Supernova Stikers, que se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes de México y se enfrentó contra Mario Batista, el influencer y cantante mexicano.

En esta oportunidad, Westcol volvió a perder por nocaut técnico y, tras el fin de la pelea, apareció en una ambulancia y reveló que se le había salido el hombro y que ya se estaba dirigiendo a una entidad hospitalaria.

"Muchachos, gracias por los bonitos mensajes y perdón a todos los que les fallé. En el segundo round se me dislocó el hombro y en este momento lo tengo afuera y estoy en camino al hospital, pero todo bien", manifestó en una historia de Instagram.

Sin embargo, una vez le realizaron una resonancia y lo examinaron detalladamente, le confirmaron que tienen que operarlo de urgencia.

Esta es la razón por la que a Westcol tienen que operarlo de emergencia

Luego de que salió el resultado de la resonancia, el especialista le confirmó a Westcol que se le rompió la parte que sostiene al hombro y que es imprescindible que entre a cirugía.

Además, el médico le explicó a Westcol que en el caso de que no se opere, el hombro se le saldría siempre que realice un esfuerzo mínimo.

Tras ese diagnóstico, Westcol preguntó si se podía realizar la cirugía en Medellín, la ciudad en la que vive, y el médico le entregó una respuesta afirmativa, pero le dejó claro que tendría que viajar con el hombro inmovilizado.

De esa manera, se espera que apenas llegue a Colombia, Westcol revele detalles del proceso quirúrgico que tendrá que afrontar.

Westcol confirmó que no podrá volver a boxear

Una vez el médico le explicó a Westcol qué era lo que había pasado con su hombro, le indicó que no podía volverse a subir a un ring, a pesar de que lo operen exitosamente.

"Hay malas noticias, bueno, no sé si malas o buenas. Ya no puedo volver a boxear por más de que me operen. Fue una lesión por negligencia mía porque en mi mente pensé que iba ganando, yo sentí cuando el hombro se me salió, pero no quería parar la pelea y se me dañó el hueso", afirmó Westcol en otra historia de Instagram.