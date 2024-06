Ella es la mujer que causó la ruptura entre Aida Victoria Merlano y Westcol

La relación entre la influencer Aida Victoria Merlano y el streamer Luis Fernando Villa Álvarez, conocido en redes como Westcol, ha vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales.

Esta vez, se encuentra en el ojo del huracán debido a las acusaciones de una supuesta infidelidad de parte de Westcol hacia Aida, lo que hizo que la influencer diera por finalizada la relación.

Lo que sucedió entre Aida Victoria Merlano y Westcol

Durante una transmisión en vivo realizada el pasado miércoles 26 de junio, Westcol se vio involucrado en una discusión en torno a un encuentro casual en una popular discoteca de Medellín (Dulsinea).

Según informes, una internauta comentó sobre el encuentro, y aunque Westcol reconoció el hecho, aseguró que no había ocurrido nada más allá. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando una mujer reveló chats comprometidos entre ella y el streamer, lo que llamó la atención de Aida.

En medio del revuelo causado por los comentarios en la transmisión en vivo, Aida Victoria entró en la sala de streaming de su pareja y le comenzó a reclamar a su pareja. "Le estabas coqueteando", cuestionó Aida.

Westcol negó en todo momento haber tenido intenciones maliciosas y argumentó que no se había despedido de la mujer debido al comportamiento inapropiado de ella. Sin embargo, esto no calmó los ánimos de Aida, quien expresó su molestia y preguntó: "Si tú me encuentras una vaina así con un hombre, ¿tú qué haces? ¿Me terminarías?".

Ella es la mujer por la que Aida Merlano y Westcol terminaron

Se trata de Nataly Morales, una reconocida mujer paisa de Medellín. Debido a la polémica generada en las redes sociales, Nataly decidió privatizar sus cuentas en línea, pues en cuenta de minutos aumentó considerablemente sus seguidores.

Morales, a través de su cuenta de Instagram, comenzó a subir pantallazos de las conversaciones con Westcol y hubo una que se volvió polémica: "Lástima el tamaño".