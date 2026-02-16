CANAL RCN
Colombia Video

Campesino rescató a una cría de venado que había quedado sola tras ataque de perros

El pequeño venado fue entregado a las autoridades ambientales en Cauca, en donde le prestan atención especializada.

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
08:40 a. m.
Renacer es un pequeño venado que fue hallado desorientado y solo luego de un ataque de perros en Sotará, Cauca.

El animal sobrevivió gracias a un campesino que lo rescató y entregó a las autoridades ambientales, que en este momento le prestan atención especializada.

De acuerdo con los expertos, los ataques de perros son más comunes de lo pensado y suelen tener afectaciones graves sobre la fauna silvestre.

Por suerte, Renacer tuvo una segunda oportunidad y hoy se encuentra en un centro especializado de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, en donde un equipo veterinario inició maniobras para estabilizarlo y salvarle la vida.

Los riesgos para las especies del macizo colombiano

Según cifras de la CRC, en 2025 se atendieron más de 850 casos de riesgo para la fauna silvestre; mientras que en lo corrido de 2026 han sido 90 los rescates.

El macizo colombiano es una de las zonas más biodiversas del planeta, con especies únicas que resisten a la expansión humana y al deterioro de los ecosistemas.

Hoy, gracias a las cámaras trampa instaladas por las autoridades, se sabe que ejemplares de pumas, oso andino, danta de páramo, primates, venados y otras especies habitan estas zonas del país.

Sin embargo, su subsistencia depende también de la conciencia humana, por lo que los expertos piden alertar cualquier situación que pueda poner en riesgo a las especies que hacen único a nuestro país.

