Precio del dólar en Colombia hoy, 16 de febrero: así abrió la TRM en la tercera semana del mes

El precio del dólar en Colombia arrancó la jornada de este lunes 16 de febrero de 2026 sin mayores sobresaltos.

De acuerdo con el más reciente reporte del Banco de la República, la tasa representativa del mercado (TRM) quedó fijada en $3.652,89, mostrando un leve descenso frente al cierre del pasado 13 de febrero, cuando se ubicó en $3.665,78.

Aunque la cifra refleja una ligera caída, el mercado se mantiene prácticamente estable, en parte porque la moneda estadounidense opera en modalidad Next Day debido al festivo del Día de los Presidentes en Estados Unidos, lo que aplaza los movimientos formales de la jornada.

Así se mueve el dólar este lunes 16 de febrero en Colombia

Para hoy, el valor del dólar en Colombia se mantiene sin cambios frente al día anterior. Sin embargo, al mirar periodos más amplios, el comportamiento de la divisa sí deja ver variaciones importantes.

Frente al mismo día de la semana pasada, el dólar bajó un 0,47 %, equivalente a 17,31 pesos. Comparado con hace un mes, la reducción es del 0,93 % (34,43 pesos), mientras que desde el inicio del año la moneda acumula una caída del 2,77 %, es decir, 104,19 pesos menos.

El dato más llamativo aparece al comparar con febrero de 2025, pues en ese lapso, el dólar registra una disminución del 10,92 %, lo que representa cerca de 447,77 pesos.

Este comportamiento refleja un panorama de relativa calma en el mercado cambiario, a la espera de nuevas señales externas que puedan mover la cotización en los próximos días.

¿Qué significa esta estabilidad para el bolsillo?

Para quienes tienen gastos en dólares —como viajes, compras internacionales o pagos de servicios—, este nivel del tipo de cambio representa un pequeño alivio frente a meses anteriores.

En contraste, sectores exportadores siguen atentos a cualquier repunte que mejore sus ingresos.

Por ahora, los analistas coinciden en que la jornada se mantiene sin movimientos relevantes y que el precio podría ajustarse una vez se reactive plenamente la operación internacional.