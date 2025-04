Lista de celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar desde este 1 de abril

Si eres de los que no puede vivir sin WhatsApp, es momento de revisar tu celular. A partir de abril de 2025, varios dispositivos antiguos dejarán de ser compatibles con la aplicación de mensajería más usada en el mundo.

Esto significa que podrías perder acceso a tus chats, fotos y grupos si tu teléfono no cumple con los requisitos mínimos del sistema.

¿Qué celulares ya no podrán usar WhatsApp?

Según el Centro de Ayuda de WhatsApp, los teléfonos con sistemas operativos anteriores a Android 5.0 y versiones antiguas de iOS quedarán excluidos. Esto afecta a marcas populares como Samsung, Motorola, LG y Xiaomi.

Samsung:

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Todos los Samsung con Android 4.4 KitKat o inferior.

Motorola:

Moto G (1ra generación)

Moto E 2014

LG:

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

Xiaomi:

Redmi 1

Redmi 1 W China

Redmi Note 3G

Redmi Note 1 TD China

Mi Note LTE

Mi 2A

Redmi 2 LTE

Cualquier Xiaomi con Android inferior a 5.0

¿Cómo saber si tu teléfono está en riesgo?

En Android ve a Ajustes > Acerca del teléfono > Información de software.

En iPhone: Configuración > General > Información

Si tu equipo tiene una versión anterior a Android 5.0 o iOS 12, estás en riesgo.

¿Qué hacer si mi celular quedará sin soporte?

Si puedes, actualiza el sistema operativo. Si no es posible, lo mejor es cambiar de dispositivo. Eso sí, no olvides hacer una copia de seguridad de tus chats antes de dar el salto, para no perder tus datos importantes.