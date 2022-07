Will Smith rompió el silencio y volvió a disculparse con Chris Rock

Después de protagonizar uno de los actos más bochornosos en la historia de los Premios Óscar al golpear frente a todo el mundo a su colega Chris Rock, Will Smith ha dado muestras en algunas oportunidades de su arrepentimiento y este viernes, una vez más, publicó un video en el que se disculpó con el comediante y toda su familia.

Will Smith ha sido franco de millones de críticas durante los últimos meses en todo el mundo, por lo que el actor se ha alejado de las redes sociales y las entrevistas en medios de comunicación.

Sin embargo, este viernes el actor de 53 años publicó un nuevo video en sus redes, en el que se disculpó una vez más con Chris Rock por el golpe que le propinó en medio de la gala de los Premios Óscar; un hecho que generó controversia y “daños irremediables”, según indicó.

Video de Will Smith

"Estaba fuera de línea y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", empezó mencionando la figura del cine estadounidense.

"Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió es que no está listo para hablar y cuando lo esté, lo hará. Así que te lo diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar", apuntó el actor.

De igual manera, el actor aprovechó la ocasión para hablar respecto a los daños emocionales que sufrió la familia de Rock después del espectáculo que vio todo el mundo. "Esa fue una de las cosas de ese momento que no me di cuenta. No estaba pensando en cuántas personas se lastimaron en ese momento. Quiero disculparme con la madre de Chris, con la familia de Chris, especialmente con su hermano Tony Rock".

"Esto es probablemente irreparable", agregó respecto al dolor familiar.

"Decepcionar a la gente es mi trauma central. Odio cuando decepciono a la gente, por lo que duele psicológica y emocionalmente saber que no estuve a la altura de la imagen y la impresión que la gente tiene de mí", dijo.

"El trabajo que estoy tratando de hacer es que estoy profundamente arrepentido, y estoy tratando de arrepentirme sin avergonzarme de mí mismo", concluyó el artista del cine.

Smith aseguró que el inconveniente también tiene que ver en ese sentido del “ser humano” y cometer errores, además, indicó que quiere cambiar su imagen y dar luz al mundo: "Sé que fue confuso. Sé que fue impactante, pero les prometo que estoy profundamente dedicado a poner luz, amor y alegría en el mundo", finalizó.