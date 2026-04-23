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¿Italia reemplazará a Irán en el Mundial 2026? Toman decisión clave en Estados Unidos

Crece la duda sobre si Italia reemplazará a Irán en el Mundial 2026. Autoridades de EE. UU. aclaran la situación y toman una decisión clave.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

abril 23 de 2026
06:28 p. m.
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La participación de Selección de Irán en el Mundial 2026 generó dudas en las últimas horas tras versiones que apuntaban a un posible reemplazo por Selección de Italia. Sin embargo, desde Estados Unidos se conoció una decisión clave que pone freno a estas especulaciones.

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El secretario de Estado, Marco Rubio, dejó claro que no existe intención de excluir al equipo iraní del torneo que se disputará en Norteamérica. Sus declaraciones llegan en medio de tensiones internacionales que habían puesto en duda la presencia del combinado asiático.

Estados Unidos descarta excluir a Irán del Mundial 2026

Rubio fue enfático al asegurar que la situación no involucra a los jugadores. “El problema con Irán no serían sus atletas, sino algunas de las otras personas que querrían traer consigo”, explicó ante los medios.

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Además, negó que el gobierno estadounidense haya solicitado a Irán no asistir al torneo. “Desconozco el origen de esta información; se trata de especulaciones”, afirmó, desmintiendo versiones que circulaban sobre una supuesta exclusión.

El funcionario también aclaró que, en caso de que la selección iraní no participe, sería por decisión propia. “Si los jugadores iraníes deciden no venir por voluntad propia, es porque así lo han decidido”, agregó.

¿Italia podía reemplazar a Irán?

Las versiones sobre un posible reemplazo surgieron luego de que un asesor cercano al expresidente Donald Trump sugiriera la idea, incluso mencionando al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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No obstante, desde Italia también descartaron esta posibilidad. La selección europea quedó fuera del Mundial tras no lograr la clasificación, siendo eliminada en la repesca, lo que cierra cualquier opción reglamentaria de ingreso.

Por ahora, todo apunta a que Irán sí estará presente en la Copa del Mundo de 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. Así, la polémica queda en el terreno de las especulaciones, mientras la organización del torneo sigue su curso sin cambios oficiales.

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