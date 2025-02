Yana Karpova respondió tajante a los rumores sobre su relación con Cris Valencia por dinero: esto dijo

La joven rusa de 27 años, Yana Karpova, conocida por su nombre artístico 'La Rusayana', rompió el silencio ante los rumores que aseguran que está en una relación con el cantante de reggaetón Cris Valencia por interés económico.

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas a través de sus redes sociales, Karpova negó rotundamente estos comentarios, asegurando que desde hace años es independiente y que mantiene su estilo de vida con su propio esfuerzo.

Yana, originaria de Moscú, se mudó a Colombia debido a su amor por la cultura y la música del país. Su pasión por el reguetón la impulsó a incursionar en la música urbana latina, convirtiéndose en la primera artista rusa en participar activamente en este género.

Yana se ha convertido en una figura mediática tanto en redes sociales como en la música y ha logrado conectar rápidamente con el público colombiano, después de conocer a Cris Valencia a través de Westcol.

En poco tiempo, ambos comenzaron a aparecer juntos en redes sociales, compartiendo fotos y videos en los que han disfrutado de tiempo juntos.

En cuanto a las insinuaciones de que su relación con Cris Valencia está motivada por intereses económicos, Yana fue clara en su respuesta:

Del mismo modo, la joven rusa comentó:

Yo me mantengo a mí misma. Yo no sé por qué dicen que estoy con Cris por plata y no sé si es envidia o un pensamiento incorrecto, pero yo le deseo a todos trabajar y luchar por sus metas y ser exitosos