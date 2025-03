Yaya dejó sorpresivo nominado en placa, tras quedar eliminada de La Casa de los Famosos

Este domingo 2 de marzo, Yaya Muñoz se convirtió en la quinta eliminada (por votación) de La Casa de los Famosos. Tras una reñida votación, la presentadora se despidió del reality y dejó a muchos sorprendidos.

Como es habitual en el reality, la salida de Yaya implicó tomar una última decisión antes de despedirse del reality del Canal RCN, y fue, dejar un nominado en placa para esta semana.

Aunque muchos esperaban que Yaya nominara a Melissa Puerta, puesto que la creadora fue la que la condenó a su salida, la exparticipante generó revuelo con su nominación.

Yaya Muñoz dejó sorpresivo nominado

Yaya Muñoz nominó a Norma Nivia y antes de comunicar sus razones, detalló que quedó conflictuada porque quedó en tela de juicio por su participación.

"Tuve diferencias con compañeros adentro, pero algo sí pasó porque quedé en tela de juicio. No me arrepiento porque esa soy yo y dije: si me voy feliz, me voy siendo yo", resaltó.

Yaya destacó que Norma no "muestra su cara real" y por ello la dejaba en riesgo de eliminación para esta nueva semana.

Estos han sido los participantes eliminados en La Casa de los Famosos

Jery Sandoval

Marlon Solórzano

La Jesuu

Sofía Avendaño

Cristian Pasquel

Kata Otálvaro

Yaya Muñoz

Cabe recordar que Jery y Kata salieron de la casa por decisiones ajenas a las votaciones del público.

La Casa de los Famosos tendrá un nuevo ingreso en esta semana. ¡Sigue EN VIVO 24/7 La casa de los famosos Colombia 2025 a través de la app de Canal RCN! Descarga la app haciendo clic aquí.