La fuerte reacción de Yaya Muñoz contra Melissa Gate tras ser nominada: "¡Falsa!"

El episodio del jueves 27 de febrero en La Casa de los Famosos estuvo marcado por la tensión y un enfrentamiento inesperado. Melissa Gate, tras contestar el teléfono de la casa y recibir un beneficio especial, tuvo la oportunidad de sacar a un nominado y reemplazarlo por otro.

Sin titubeos, Melissa decidió salvar a Emiro Navarro y colocar en su lugar a Yaya Muñoz, lo que desató una fuerte reacción por parte de la participante.

Yaya Muñoz estalla contra Melissa Gate

Al escuchar la decisión de Melissa, Yaya no pudo contener su enojo y reaccionó de inmediato. Se levantó del sofá y, con evidente molestia, arremetió contra su compañera: “¡Oh, qué sorpresa! ¡Qué difícil decisión, querida! Mira mi pinta de hoy, este outfit es porque ya lo sabía. Eres tan falsa, querida, que me dijiste en la terraza que era tu favorita y ahora mira tu cara. Eres tan falsa como una moneda de cuero, querida. Ya lo imaginaba, por eso me vestí así”.

La tensión se trasladó a la terraza, donde Yaya continuó con su ataque verbal: “Acaba de llegar una enemiga que reviviste, querida. Acaba de llegar una enemiga que reviviste y no soy nueva, querida. ¡Soy vieja, Tía Pelucas!”, exclamó con un tono desafiante.

Así quedó la placa de nominados

Tras la polémica decisión de Melissa, la placa de nominados quedó conformada por:

La Abuela y José Rodríguez, nominados por el público.

La Toxi Costeña y Karina García, nominadas por la casa.

Yina Calderón, nominada por el sobre del "Jefe".

Yaya Muñoz, nominada por Melissa Gate

Este viernes se conocerá quién será salvado por Peluche, quien logró arrebatarle el beneficio de salvación a Mauricio Figueroa. Se espera que lo haga por su gran amigo, José.

La expectación entre los participantes y el público está al máximo, y las alianzas dentro de la casa podrían cambiar radicalmente tras este inesperado giro de eventos. No se pierda el capítulo de este viernes 28 de febrero donde se definirá la placa de nominados.