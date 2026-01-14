Yaya Muñoz confirma de manera rotuna el fin de su relación con José Rodríguez: estas fueron las razones

La que fue una de las relaciones más sonadas en redes sociales y en la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia ha llegado a un punto final definitivo y, al parecer, amargo.

La reconocida presentadora y modelo Yaya Muñoz ha confirmado oficialmente que su noviazgo con el creador de contenido fitness José Rodríguez terminó antes de finalizar el 2025, dejando claro que los motivos detrás de la ruptura están lejos de ser amistosos.

Tras semanas de intensas especulaciones en redes sociales debido a la falta de publicaciones juntos y el evidente distanciamiento físico, Muñoz decidió utilizar sus plataformas digitales para poner fin a los rumores.

Con una frase que ha dejado a sus seguidores en estado de shock —“No es por algo bueno”—, la tolimense dio a entender que la separación no se produjo en los mejores términos, sugiriendo una posible traición o un conflicto de gravedad.

Así confirmó Yaya Muñoz el término de su relación con José

En el programa del influenciador, Dimelo King, la exparticipante de la Casa de los Famosos confirmó la ruptura, tras poco más de seis meses de relación, y confirmó que pasó las fiestas de fin de año soltera.

“Voy a dar un facto: Si se borra, no es por algo bueno”, dijo Yaya sobre las imágenes que tenía en su Instagram junto a Jose.

Y agregó: “Se ha especulado en las redes sociales y mi relación se terminó en el 2025, es decir que arranco el año 2026 soltera… La relación que yo tenía se acabó un poco antes de Navidad”.

Foto: Canal RCN

Aunque la presentadora no contó razones en específico, sí se mostró agradecida con José, quien no se ha pronunciado.

“Hay relaciones que no son para siempre y lastimosamente esa fue una de esas… Esa persona es Jose, es una buena persona, le deseo lo mejor… Agradezco por todo las cosas bonitas que se vivieron, aquí siempre tendrá una amiga, de eso se trata la vida...".

Y concluyó: “Sí, tú no te entiendes con alguien, hay que ponerle fin, pero yo no voy a entrar a rebobinar en mi pasado, el 2026 vengo con pie derecho soltero, ya no quiero tocar ese tema, para mí, hoy muere ese tema, pregúntenme por cosas nuevas”.