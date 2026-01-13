CANAL RCN
Tendencias

¡Giro sorpresivo en La Casa de los Famosos! Hubo expulsado de última hora

Se llevó a cabo la primera expulsión en la casa de los Famosos 2026. Esta decisión la tomó Tebi Bernal, quien fue el que tenía ese poder.

Jay, expulsado de la Casa de los Famosos

Noticias RCN

enero 13 de 2026
09:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Casa de los Famosos Colombia no da tregua y apenas en su segundo capítulo ya vivió uno de los momentos más tensos de la temporada.

Marcela Reyes se enteró de la muerte de Yeison Jiménez: así reaccionó en La Casa de los Famosos
RELACIONADO

Marcela Reyes se enteró de la muerte de Yeison Jiménez: así reaccionó en La Casa de los Famosos

Lo que parecía una noche tranquila terminó convirtiéndose en un giro inesperado que dejó a los participantes y a los televidentes completamente sorprendidos.

Desde el primer episodio se había advertido que los llamados “poderes” podrían cambiar el rumbo del juego, y este martes 13 de enero quedó demostrado que nada está escrito dentro del reality más visto del país.

El poder de expulsión sacudió la Casa de los Famosos

En el capítulo inaugural, los participantes eligieron unas bombas que escondían distintos beneficios y castigos.

Participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026 afirmó que tiene esquizofrenia
RELACIONADO

Participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026 afirmó que tiene esquizofrenia

Quien tuvo la fortuna —o la presión— de sacar el poder de expulsión fue Tebi Bernal. Aunque en ese momento no se ejecutó, el beneficio quedó latente, dejando a los televidentes en expectativa.

Ese momento llegó en el segundo capítulo, transmitido por el Canal RCN desde las 8:00 p.m. y la app, donde la señal 24 horas permitió ver cada gesto y reacción.

Tebi Bernal reveló públicamente que ya tenía en mente a cuatro posibles expulsados: Juan Palau, Beba, Jay Torres y Yuli Ruiz. La sola mención de estos nombres cambió por completo el ambiente dentro de la casa.

La decisión final que sorprendió a todos

Cuando Tebi estaba a punto de anunciar su decisión, los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo intervinieron para pedirle que esperara unos minutos más antes de revelar el nombre definitivo.

Así quedaron distribuidos los habitantes de la Casa de los Famosos en los cuartos Calma y Tormenta
RELACIONADO

Así quedaron distribuidos los habitantes de la Casa de los Famosos en los cuartos Calma y Tormenta

La tensión aumentó tanto dentro de la casa como entre los televidentes que seguían el programa en tiempo real.

Finalmente, tras varios segundos de expectativa, se confirmó que el primer expulsado de La Casa de los Famosos fue Jay Torres, quien abandonó la casa para estar en el loft, donde Colombia decidirá si vuelve a ingresar o no por medio de votaciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Mariana Zapata se despacha contra Karina García: “Iba a mandar fotos, no me quería”

Yeison Jiménez

“Cosas muy raras”: Yeison Jiménez reveló cuáles fueron las anécdotas más inéditas de su carrera musical

Artistas

Estos son los colombianos nominados a los Premios Lo Nuestro 2026: listado completo aquí

Otras Noticias

Epa Colombia

Juez niega extinción de la pena a ‘Epa Colombia’: deberá cumplir 5 años de cárcel

El juzgado concluyó que no se cumplían las condiciones legales para aplicar beneficios de reducción o extinción de la pena.

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 13 de enero de 2026

Conoce los resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila de hoy, martes 13 de enero de 2026, y verifica si eres uno de los afortunados ganadores.

EPS

Fecha en la que hospitales pondrían fin a la atención de afiliados de la Nueva EPS

Costa Rica

Gobierno de Costa Rica denuncia supuesto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves

Fútbol

Tiene 12 años, mide 1,90 y fue tendencia en el Baby Fútbol: él es Jhon Sebastián Ruiz