¡Giro sorpresivo en La Casa de los Famosos! Hubo expulsado de última hora

La Casa de los Famosos Colombia no da tregua y apenas en su segundo capítulo ya vivió uno de los momentos más tensos de la temporada.

Lo que parecía una noche tranquila terminó convirtiéndose en un giro inesperado que dejó a los participantes y a los televidentes completamente sorprendidos.

Desde el primer episodio se había advertido que los llamados “poderes” podrían cambiar el rumbo del juego, y este martes 13 de enero quedó demostrado que nada está escrito dentro del reality más visto del país.

El poder de expulsión sacudió la Casa de los Famosos

En el capítulo inaugural, los participantes eligieron unas bombas que escondían distintos beneficios y castigos.

Quien tuvo la fortuna —o la presión— de sacar el poder de expulsión fue Tebi Bernal. Aunque en ese momento no se ejecutó, el beneficio quedó latente, dejando a los televidentes en expectativa.

Ese momento llegó en el segundo capítulo, transmitido por el Canal RCN desde las 8:00 p.m. y la app, donde la señal 24 horas permitió ver cada gesto y reacción.

Tebi Bernal reveló públicamente que ya tenía en mente a cuatro posibles expulsados: Juan Palau, Beba, Jay Torres y Yuli Ruiz. La sola mención de estos nombres cambió por completo el ambiente dentro de la casa.

La decisión final que sorprendió a todos

Cuando Tebi estaba a punto de anunciar su decisión, los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo intervinieron para pedirle que esperara unos minutos más antes de revelar el nombre definitivo.

La tensión aumentó tanto dentro de la casa como entre los televidentes que seguían el programa en tiempo real.

Finalmente, tras varios segundos de expectativa, se confirmó que el primer expulsado de La Casa de los Famosos fue Jay Torres, quien abandonó la casa para estar en el loft, donde Colombia decidirá si vuelve a ingresar o no por medio de votaciones.