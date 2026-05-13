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Yaya Muñoz arremetió contra Tebi Bernal por hablar de la relación que tuvieron

Yaya Muñoz respondió a Tebi Bernal tras hablar de su relación en La Casa de los Famosos.

Tebi y Yaya
Fotos: IG Tebi y Yaya

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
01:49 p. m.
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Las declaraciones de Tebi Bernal en La Casa de los Famosos Colombia volvieron a generar polémica alrededor de su relación con Yaya Muñoz. La creadora de contenido reaccionó en redes sociales y cuestionó que el participante siga hablando públicamente sobre ella tras el fin de su vínculo sentimental.

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La conversación ocurrió durante una charla entre varios integrantes del reality, cuando Juanda Caribe le preguntó a Tebi Bernal sobre algunas de sus relaciones. En medio del diálogo, Valentino mencionó a Yaya Muñoz, quien también hizo parte del programa y con quien Bernal sostuvo una relación en el pasado.

Aunque el participante aseguró entre risas que Yaya “marcó su vida”, también aclaró que nunca oficializaron un noviazgo y que actualmente no mantienen una buena relación. Sus palabras provocaron bromas entre los demás participantes, quienes insinuaron que Tebi la calificaría “con un 10”.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre Tebi Bernal?

Luego de que los videos empezaran a circular en redes sociales, Yaya Muñoz realizó una transmisión en vivo para responder a las declaraciones de Tebi Bernal.

Allí afirmó que no entiende por qué el participante continúa mencionándola públicamente luego de que su relación terminara “en malos términos”.

Lo que se terminó, se terminó en muy malos términos. No entiendo porque me sigues metiendo en tu boca, expresó la influenciadora durante su intervención.

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Además, señaló que considera inapropiado que situaciones personales relacionadas con ella sean comentadas en televisión nacional. Según Yaya, Tebi aún no habría superado completamente lo que vivieron como pareja.

Declaraciones de Yaya Muñoz se volvieron virales

Uno de los momentos que más llamó la atención entre los seguidores de La Casa de los Famosos Colombia ocurrió cuando Yaya Muñoz calificó a Tebi Bernal como “un mueble” en su vida. La frase rápidamente se viralizó en plataformas digitales y desató cientos de comentarios entre los internautas.

Si yo marqué su vida, usted también la marcó porque fue un mueble en mi vida, afirmó la creadora de contenido en tono sarcástico.

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La discusión entre ambos influenciadores sigue generando conversación en redes sociales y entre los seguidores del reality, quienes permanecen atentos a nuevas declaraciones dentro y fuera del programa.

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