Una nueva polémica se ha desatado por cuenta de la creadora de contenido Yina Calderón, quien ha recibido nuevamente críticas tras haberse pronunciado sobre la más reciente boda que celebró el cantante Giovanny Ayala con María Gómez.

Cabe recalcar que el hombre contrajo matrimonio el pasado sábado 21 de noviembre con la mujer con quien, después de la ceremonia religiosa, festejó una pomposa fiesta en la finca del artista.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la boda de Giovanny Ayala?

La ola de comentarios se generó por cuenta de la más reciente historia, en el perfil oficial de Instagram de Calderón, en donde la mujer publicó la fotografía de la pareja dentro de la iglesia con el texto: “Puedes casarte con él, pero la dueña de su corazón soy yo”. La historia también fue acompañada por la canción ‘Piensa en mí’ del artista popular.

Cabe recordar que, en años pasados, se llegó a rumorear sobre una presunta relación sentimental entre Yina Calderón y el cantante Giovanny Ayala. Esto a raíz de las declaraciones dadas por la mujer, quien aseguró haber sostenido relaciones con el artista cuando era más joven.

Pese a que Ayala nunca confirmó dicha relación, el hombre habría asegurado, en distintas entrevistas, que su única relación con la creadora de contenido obedeció a una amistad que duró poco tiempo.

Por supuesto, las declaraciones de la participante de La Casa de los Famosos Colombia ya han generado distintas reacciones en redes sociales ya que decenas de usuarios cuestionaron su mensaje sobre la boda del artista.

Además, otros internautas aseguraron que Rivera nunca habría sostenido una relación sentimental con la mujer por lo que, según sus comentarios, la famosa aprovechó la ocasión para “figurar” en la prensa.

Detalles de la boda de Giovanny Ayala

La boda se llevó a cabo en Acacías, Meta, y el ingreso del hombre contó con la presencia de un magistral caballo blanco que fue montado por el cantante.

Otro de los detalles que más llamó la atención correspondió a la entrega de los anillos ya que esto se dio por medio de un dron blanco que ingresó a la iglesia y dejó las argollas.