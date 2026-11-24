La Copa América 2028 se disputará en Estados Unidos, confirmó este martes 24 de noviembre la Conmebol. El campeonato reunirá a 16 selecciones de Sudamérica y Concacaf entre junio y julio, en la que será la tercera edición organizada en territorio estadounidense.

El anuncio lo hizo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a través de sus redes sociales. “¡La CONMEBOL Copa América 2028 será en Estados Unidos! ¡El continente vibrará de nuevo con el torneo de selecciones más antiguo del mundo!”, escribió el dirigente.

Con esta decisión, el país norteamericano volverá a recibir el certamen después de haber sido anfitrión en 2016 y 2024. La elección también mantiene el formato de participación ampliada, con equipos de las dos confederaciones del continente.

¿Cuántas selecciones jugarán la Copa América 2028?

La próxima edición contará con 16 equipos: las diez selecciones afiliadas a la Conmebol y seis representantes de la Concacaf.

De acuerdo con el comunicado del organismo sudamericano, los seis cupos de Concacaf se definirán por mérito deportivo a través de la Copa Oro de 2027, programada entre el 17 de junio y el 11 de julio de ese año.

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De esta manera, la clasificación de esos equipos estará ligada a su rendimiento en el torneo regional. Por ahora, la Conmebol confirmó la sede, el número de participantes y el mecanismo para definir los representantes de Concacaf.

La Copa América continúa en Estados Unidos

La Copa América se disputa desde 1916 y es considerada el torneo de selecciones más antiguo del mundo. Su regreso a Estados Unidos abre un nuevo capítulo para la competencia, que ya tiene sede y formato definidos, mientras los equipos comienzan a mirar el camino hacia la clasificación.

La última final dejó una herida abierta para Colombia. En la Copa América 2024, la Selección perdió 1-0 frente a Argentina en el tiempo extra y se quedó a un paso de conquistar su segundo título continental. Ahora, el equipo colombiano tendrá una nueva oportunidad de buscar la revancha en Estados Unidos, donde intentará convertir esa ilusión pendiente en una celebración para todo el país.