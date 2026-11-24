El estadio Metropolitano de Techo se prepara para recibir su primer concierto con la presencia de algunos de los artistas más importantes de la música popular y vallenata a nivel nacional e internacional.

El próximo 15 de mayo de 2027, los bogotanos podrán disfrutar de las presentaciones en vivo de grandes artistas como Espinoza Paz, Alzate o El Binomio de Oro de América, entre otros, en lo que será uno de los conciertos más importantes que recibirá la capital del país en el primer semestre del 2027.

Binomio de Oro, Espinoza Paz, Alzate y más en 'El Gran Cantinazo de Techo' de 2027

El Binomio de Oro de América con clásicos infaltables como 'Olvídala', 'Osito Dormilón' o 'Me Ilusioné'; Espinoza Paz con 'Olvido Internacional' o 'Soltero Feliz' y Alzate con 'Maldita Traición' o 'Copita de Licor' son algunos de los artistas más importantes que harán parte de 'El Gran Cantinazo de Techo 2027'.

Además, Alex Manga, Los Internacionales Rayos de México, Miguel Morales y Rafael Santos estarán presentes en el estadio de Techo para vivir una jornada de despecho y clásicos inolvidables.

El evento, organizado por Juan Velásquez Entretenimiento, confirmó a través de su comunicado oficial que muy pronto revelarán a otro importante artista; de igual forma, aseguran un gran despliegue técnico y logístico para lograr que los asistentes vivan una experiencia inolvidable.

Boletería para 'El Gran Cantinazo de Techo' ya está disponible

La organización del concierto confirmó que la boletería ya se encuentra disponible y se puede adquirir a través de lataquilla.com.co; los interesados que adquieran las entradas hasta el 24 de diciembre contarán con un 50% de descuento.