Yeferson Cossio dará terreno a fundación con 200 animales en riesgo de quedar en la calle

Las redes sociales volvieron a hacer su labor ya que, gracias a la difusión de miles de personas, durante las semanas más recientes, un video de la fundación Canes Guerreros llegó a manos del creador de contenido Yeferson Cossio en donde se estaba solicitando ayuda con urgencia para reubicar a 200 animales en riesgo de desalojo.

Según el clip de la fundación, la finca en donde se encuentran ubicados está a la venta por lo que varios animales de distintas especies están en riesgo de quedar desprotegidos. Tras varias semanas de difusión, en distintas redes sociales, finalmente el empresario se pronunció.

¿Qué pasará con los 200 animales de Canes Guerreros?

En horas recientes el antioqueño tomó sus redes sociales para informar su conocimiento sobre el caso por lo que decidió hacer uso de un terreno, adquirido desde el 2021, para alojar a los 200 animales de la fundación Canes Guerreros.

Pese a que el hombre dio a conocer que dicho espacio estaba destinado para construir su propio refugio, decidió seguir apoyando a las fundaciones más necesitadas.

“Tenía un terreno comprado desde el 2021 y lo iba a destinar para una fundación. Pero pasaron muchísimas cosas así que decidí mejor seguir ayudando a fundaciones en vez de crear la mía. Los tiempos de Dios son perfectos. Y más nunca los van a echar”, afirmó el famoso.

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Yeferson Cossio construirá el refugio para 200 animales

Sin embargo, el lote, de más de 16 mil metros cuadrados, ubicado en Marinilla, no solo será el único aporte para la fundación ya que el empresario confirmó su alianza con distintas marcas para construir parte de la infraestructura necesaria para que todos los animales estén protegidos.

Por supuesto, las reacciones en redes no se hicieron esperar ya que cientos de usuarios celebraron la acción del empresario, quien se ha destacado principalmente por sus obras sociales con animales en condición de vulnerabilidad en todo el territorio nacional.