Agencia británica captura a ocho hombres por abusos sexuales organizados

La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido informó este jueves que detuvo a ocho personas en el marco de una investigación sobre una red global de hombres acusados de drogar y abusar sexualmente de mujeres de su entorno.

Las autoridades británicas señalaron que se trata de un caso de agresiones sexuales organizadas con patrones similares al de la francesa Gisele Pelicot, quien fue drogada y violada por su esposo y desconocidos durante casi una década.

Investigación periodística reveló foro en línea

La NCA explicó que el hallazgo de esta red se produjo tras una investigación realizada en 2025 por periodistas alemanes, quienes identificaron un foro en línea utilizado para facilitar este tipo de delitos.

A partir de esa información, la agencia británica descubrió un entramado internacional con miembros en docenas de países de todos los continentes.

Ocho detenidos y 14 investigaciones abiertas

Como resultado de la operación, ocho personas fueron capturadas en el Reino Unido. Además, se mantienen abiertas 14 investigaciones independientes tanto en territorio británico como en otros países.

La NCA no reveló el nombre de la plataforma digital utilizada, pero aseguró que se trata de un caso que confirma la existencia de una red global dedicada a coordinar abusos sexuales mediante el uso de drogas.