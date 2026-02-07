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"Aquí vamos a pagar todos el servicio militar": Abelardo de La Espriella

El presidente electo afirmó que "aquí vamos a pagar todos el servicio militar" durante una intervención con su equipo de empalme.

Abelardo De La Espriella presidente electo
FOTO: AFP

Noticias RCN

julio 02 de 2026
03:10 p. m.
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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, generó controversia en las últimas horas tras unas declaraciones realizadas durante un acto oficial con su equipo de empalme en donde mencionó el servicio militar.

Necesitamos gente que se ponga las botas por el país (...) Aquí vamos a pagar todos el servicio militar para sacar este país adelante.

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La frase, pronunciada durante un encuentro con colaboradores, provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron sus palabras como un eventual anuncio sobre el futuro del servicio militar en el país.

¿Abelardo de la Espriella anunció un servicio militar obligatorio para todos?

Las declaraciones del presidente electo dieron lugar a diversas interpretaciones. Mientras algunos sectores entendieron la frase como una posible intención de impulsar un servicio militar obligatorio de carácter universal, otros señalaron que el contexto del discurso apunta a una frase que él ha usado previamente, donde ha indicado que su llegada a la Presidencia es su forma de prestar el servicio militar a la Patria.

Hasta el momento, De la Espriella no ha presentado un proyecto de ley, un decreto ni una propuesta oficial relacionada con modificar el régimen del servicio militar en Colombia. Tampoco su equipo de transición ha entregado detalles sobre una eventual iniciativa en esa materia.

¿Cuál es la situación actual del servicio militar en Colombia?

Actualmente, el servicio militar en Colombia está regulado por la Ley 1861 de 2017, que reglamenta el servicio de reclutamiento, el control de reservas y la movilización. La norma mantiene el servicio militar obligatorio como un deber constitucional, pero establece exenciones, causales de exoneración y reconoce el derecho a la objeción de conciencia. En consecuencia, cualquier modificación para cambiar el modelo vigente requeriría una reforma legal.

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Por otro lado, la exigencia de la libreta militar para realizar trámites se redujo frente a años anteriores. La norma eliminó este documento como requisito general para acceder a un empleo y limitó su exigencia a casos específicos previstos en la legislación, relacionados principalmente con la definición de la situación militar y determinados procedimientos administrativos.

Por ahora, la controversia gira alrededor de las interpretaciones que despertaron sus palabras. A la espera de que el presidente electo o su equipo amplíen el alcance de la declaración, no existe un anuncio oficial que modifique las reglas actuales sobre el servicio militar en Colombia.

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