Videos muestran el riesgoso festejo "Quiere volar" en el Mundial

El trend "Quiere volar" se convirtió en una de las celebraciones más virales del Mundial 2026, pero también en una de las más peligrosas. Las autoridades de México emitieron una alerta tras los riesgos que representa esta práctica, luego de que comenzaran a circular videos de personas lesionadas durante los festejos.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México pidió a los aficionados evitar este tipo de celebraciones, al advertir que pueden provocar fracturas, lesiones en la columna, traumatismos craneales e incluso la muerte.

¿Qué es el trend "Quiere volar"?

La dinámica consiste en que un grupo de aficionados rodea a una persona, corea la frase "¡Quiere volar!" y luego la lanza repetidamente por los aires mientras intenta atraparla.

La celebración comenzó a ganar popularidad después del triunfo de México sobre Sudáfrica en el inicio del Mundial 2026 y rápidamente se extendió a plazas, Fan Zone y calles donde miles de hinchas siguen los partidos.

Los videos se hicieron virales en TikTok, Instagram y otras redes sociales, al punto de que algunos jugadores de la Selección de México también replicaron la celebración tras sus victorias.

Sin embargo, el fenómeno dejó de ser visto únicamente como una muestra de alegría cuando empezaron a registrarse accidentes.

Autoridades emitieron una alerta tras accidentes en México

La Secretaría de Salud de la CDMX advirtió que no solo corre peligro quien es lanzado al aire, sino también quienes participan levantándolo.

Entre las lesiones más frecuentes mencionó golpes en la cabeza, conmociones cerebrales, fracturas, esguinces, daños en cuello, espalda y columna vertebral, además de lesiones musculares en quienes realizan el lanzamiento.

Uno de los casos que encendió las alarmas ocurrió en Xalapa, Veracruz, donde una joven sufrió una fuerte caída durante los festejos. Paramédicos de la Cruz Roja tuvieron que inmovilizarla y trasladarla en ambulancia después de que impactara su cabeza contra el suelo.

Ante estos hechos, las autoridades difundieron un mensaje para invitar a los aficionados a celebrar de manera responsable.

"Lanzar a una persona por los aires puede parecer divertido, pero pone en riesgo a todas las personas involucradas", señaló la Secretaría de Salud de Ciudad de México.

En otra de sus campañas resumió la recomendación con una frase que rápidamente también se volvió viral: "Mejor que vuelen los goles, no las personas".

Mientras el Mundial 2026 continúa llenando de fiesta las calles mexicanas, las autoridades insisten en que la pasión por el fútbol no debe convertirse en un riesgo para la vida. La invitación es clara: disfrutar de la celebración, pero evitando prácticas que puedan terminar en una emergencia.