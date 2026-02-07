El dólar tocó su nivel más bajo en más de seis años: así cerró hoy, 2 de julio, en Colombia

El dólar volvió a perder terreno en Colombia y este jueves 2 de julio registró una de las jornadas más llamativas de los últimos años.

La divisa cerró con un precio promedio de $3.357,01, cifra que representa una caída de $46,34 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.403,35.

Con este resultado, la moneda estadounidense alcanzó niveles que no se observaban desde 2020, mientras el peso colombiano continúa destacándose como una de las monedas emergentes con mejor desempeño.

Dólar en Colombia cerró en mínimos de más de seis años

La jornada confirmó la tendencia bajista que ha mostrado el dólar en las últimas semanas. La TRM de este 2 de julio se ubicó en $3.403,35, tras caer $37,48 frente al día anterior, lo que equivale a una disminución del 1,09 %.

Además, la tasa de cambio acumula una reducción del 9,42 % desde el inicio de 2026, equivalente a $353,73 menos. En comparación con la misma fecha del año pasado, el descenso es aún mayor: 15,92 %, es decir, $644,36.

Este comportamiento también refleja una caída del 4,41 % frente al mismo día del mes anterior y un retroceso del 0,73 % respecto a hace una semana.

¿Por qué sigue bajando el dólar?

Analistas señalan que la fortaleza del peso colombiano responde a una combinación de factores internacionales y locales. Entre ellos están la debilidad global del dólar, el interés de inversionistas por activos de mercados emergentes y un entorno de mayor estabilidad en los precios de las materias primas.

Aunque un dólar más barato favorece a quienes importan productos o tienen deudas en esa moneda, también representa un desafío para exportadores y sectores que reciben ingresos en dólares, ya que ven reducidos sus ingresos al convertirlos a pesos colombianos.

El comportamiento de la divisa en las próximas semanas dependerá de las decisiones económicas tanto en Colombia como en Estados Unidos.