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Dólar en Colombia cerró la semana al alza: así quedó su precio este viernes 6 de noviembre de 2026

El dólar en Colombia cerró al alza este viernes 6 de noviembre de 2026. Conozca el precio de cierre, la TRM y las variaciones de la divisa durante la semana.

Dólar en Colombia cerró la semana al alza: así quedó su precio este viernes 6 de noviembre de 2026
Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 06 de 2026
02:36 p. m.
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El precio del dólar en Colombia cerró la jornada de este viernes 6 de noviembre de 2026 con un nuevo movimiento al alza.

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La moneda estadounidense terminó sus negociaciones en $3.237,76, ubicándose por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para el día.

El comportamiento de la divisa sigue despertando interés entre los colombianos, especialmente entre quienes realizan compras internacionales, tienen obligaciones en dólares o están pendientes de los movimientos del mercado cambiario.

¿En cuánto cerró el dólar hoy 6 de noviembre en Colombia?

De acuerdo con el balance de la jornada, el dólar cerró en $3.237,76, es decir, $9,50 por encima de la TRM del viernes, establecida en $3.228,26.

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Durante las negociaciones, la moneda estadounidense alcanzó un precio máximo de $3.253,95 y un mínimo de $3.223,81, lo que refleja las variaciones registradas a lo largo del día.

Además, se contabilizaron 1.340 transacciones por un monto total de 1.085 millones de dólares.

Estos movimientos son importantes porque la cotización de la divisa influye en los costos de productos importados, viajes al exterior y operaciones comerciales que se realizan en moneda extranjera.

¿Cómo ha cambiado el precio del dólar en Colombia durante 2026?

La TRM oficial del 6 de noviembre se ubicó en $3.228,26, lo que representó un aumento de $7,07 frente al jueves 5 de noviembre, equivalente al 0,22 %.

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Al comparar su comportamiento con otros periodos, se observa que la divisa acumula un incremento del 1,94 % frente al mismo día de la semana anterior, equivalente a $61,35.

Asimismo, registra un aumento del 0,58 % respecto al 6 de octubre, cuando su valor era $18,48 inferior.

Sin embargo, el balance anual sigue mostrando una caída del dólar. Frente al inicio de 2026, la moneda estadounidense ha disminuido un 14,08 %, equivalente a $528,82.

Estas cifras evidencian que, aunque el dólar ha presentado incrementos recientes, continúa por debajo de los niveles registrados al comenzar el año.

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