Alcaldía de Ocaña declara tres días de luto por el accidente de avioneta de Satena en Playa de Belén

La Alcaldía de Ocaña expidió un decreto mediante el cual se declaran tres días de duelo en el municipio, en solidaridad con las víctimas del accidente aéreo ocurrido cerca de la vereda Curasica, en zona rural del municipio de La Playa de Belén, faltando solo 10 minutos para su aterrizaje en el Aeropuerto Aguas Claras.

Durante este periodo, las banderas del municipio, el departamento y la Nación permanecerán izadas a media asta en el Palacio Municipal y en los entes descentralizados, como muestra de respeto y homenaje a las personas fallecidas.

Siniestro aéreo entre Cúcuta y Ocaña dejó 15 personas muertas

El accidente se registró el miércoles 28 de enero, cuando una aeronave que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña se estrelló en zona rural de La Playa de Belén, en Norte de Santander. El siniestro dejó como saldo el fallecimiento de las 15 personas que se encontraban a bordo.

En las últimas horas, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó el ingreso de los cuerpos a su sede en Cúcuta, donde se activó el protocolo técnico-científico para establecer la identidad de las víctimas y avanzar en los trámites legales correspondientes.

Condolencias y acompañamiento institucional

La administración municipal expresó sus más sentidas condolencias y manifestó su acompañamiento solidario a las familias y allegados de las víctimas en este momento de dolor.

El decreto oficializa el duelo como un acto simbólico de respeto y memoria, mientras las autoridades continúan con las labores de identificación y esclarecimiento del accidente.