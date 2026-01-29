CANAL RCN
Colombia

Alcaldía de Ocaña declara tres días de luto por el accidente de avioneta de Satena en Playa de Belén

La administración municipal expresó sus más sentidas condolencias y manifestó su acompañamiento solidario a las familias y allegados de las víctimas.

Foto: Alcaldía de Ocaña

Noticias RCN

enero 29 de 2026
04:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Alcaldía de Ocaña expidió un decreto mediante el cual se declaran tres días de duelo en el municipio, en solidaridad con las víctimas del accidente aéreo ocurrido cerca de la vereda Curasica, en zona rural del municipio de La Playa de Belén, faltando solo 10 minutos para su aterrizaje en el Aeropuerto Aguas Claras.

Los cuerpos de las 15 víctimas del accidente aéreo fueron extraídos y trasladados a Cúcuta: Medicina Legal
RELACIONADO

Los cuerpos de las 15 víctimas del accidente aéreo fueron extraídos y trasladados a Cúcuta: Medicina Legal

Durante este periodo, las banderas del municipio, el departamento y la Nación permanecerán izadas a media asta en el Palacio Municipal y en los entes descentralizados, como muestra de respeto y homenaje a las personas fallecidas.

Siniestro aéreo entre Cúcuta y Ocaña dejó 15 personas muertas

El accidente se registró el miércoles 28 de enero, cuando una aeronave que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña se estrelló en zona rural de La Playa de Belén, en Norte de Santander. El siniestro dejó como saldo el fallecimiento de las 15 personas que se encontraban a bordo.

Así es como familiares de las víctimas de siniestro aéreo en vuelo de Satena deciden recordarlas mientras esperan sus cuerpos
RELACIONADO

Así es como familiares de las víctimas de siniestro aéreo en vuelo de Satena deciden recordarlas mientras esperan sus cuerpos

En las últimas horas, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó el ingreso de los cuerpos a su sede en Cúcuta, donde se activó el protocolo técnico-científico para establecer la identidad de las víctimas y avanzar en los trámites legales correspondientes.

Condolencias y acompañamiento institucional

La administración municipal expresó sus más sentidas condolencias y manifestó su acompañamiento solidario a las familias y allegados de las víctimas en este momento de dolor.

Hallan la caja negra de la avioneta de Satena siniestrada, donde murieron 15 personas
RELACIONADO

Hallan la caja negra de la avioneta de Satena siniestrada, donde murieron 15 personas

El decreto oficializa el duelo como un acto simbólico de respeto y memoria, mientras las autoridades continúan con las labores de identificación y esclarecimiento del accidente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente aéreo

Hallan la caja negra de la avioneta de Satena siniestrada, donde murieron 15 personas

Panamá

“El problema es la falta de implementación”: Nobel de economía sobre la situación de Colombia

Antártida

Así fue el estudio que la tripulación del ARC Simón Bolívar realizó a ballenas jorobadas en la Antártida

Otras Noticias

La casa de los famosos

Caos en La Casa de los Famosos Colombia: así fue el contundente enfrentamiento entre dos jugadores

Los participantes protagonizaron un contundente enfrentamiento en las horas más recientes.

Automovilismo

Así se ensambla una moto en Colombia: vea cómo producen 50 motos por hora

Noticias RCN ingresó a una ensambladora en Colombia y reveló cómo se producen motocicletas pieza por pieza, con líneas que ensamblan hasta 50 motos por hora.

Venezuela

Trump anuncia reapertura del espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales

Luis Díaz

Luis Díaz, el "Balón de Oro en las sombras", según la prensa española

Invima

Alerta por producto fraudulento para los ojos en el país: Invima advirtió