Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras victoria de Nacional

Atlético Nacional consiguió una valiosa victoria en condición de visitante al derrotar 2-1 a Águilas Doradas en el marco de la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I. El conjunto verdolaga logró remontar el marcador en un partido exigente y sumó tres puntos que le permiten escalar posiciones en la tabla del campeonato.

El encuentro se disputó con intensidad desde los primeros minutos, con ambos equipos buscando imponer su ritmo. El conjunto local intentó aprovechar su condición de anfitrión para presionar en campo rival, mientras que Nacional apostó por la solidez defensiva y la rapidez en transición ofensiva para generar peligro.

Con el paso del compromiso, el partido se tornó dinámico y disputado en la mitad del campo, con oportunidades para ambos lados. Sin embargo, fue el equipo antioqueño el que logró reaccionar en los momentos clave del encuentro para quedarse con la victoria.

Una remontada que cambió el partido

Águilas Doradas logró adelantarse en el marcador durante el desarrollo del compromiso, lo que obligó a Atlético Nacional a replantear su estrategia dentro del terreno de juego. El gol local generó presión sobre el conjunto visitante, que necesitaba reaccionar para evitar un nuevo tropiezo en el torneo.

La respuesta verdolaga llegó a través de su ofensiva, que comenzó a generar mayor volumen de ataque. Con mayor presencia en el área rival y una mejor circulación del balón, Nacional logró equilibrar el marcador y posteriormente encontrar el tanto que selló la remontada.

El equipo mostró carácter para sobreponerse a la desventaja inicial y terminó controlando los minutos finales del compromiso, asegurando así un triunfo importante lejos de casa.

Nacional escala posiciones en la tabla

Gracias a este resultado, Atlético Nacional alcanzó los 18 puntos en la clasificación de la Liga BetPlay 2026-I, ubicándose en la tercera posición del campeonato. El dato llamativo es que el equipo verdolaga aún tiene dos partidos pendientes, por lo que podría mejorar su ubicación cuando se ponga al día en el calendario.

El triunfo también representa un impulso anímico para el equipo, que busca consolidarse entre los primeros lugares del torneo y mantener la regularidad en la competencia.

Por su parte, Águilas Doradas dejó escapar puntos importantes en su estadio tras un partido en el que había comenzado con ventaja, pero no logró sostener el resultado frente a la reacción del conjunto visitante.

La fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I continuará disputándose en los próximos días, y tendrá más compromisos programados para el lunes, cuando se complete el calendario de esta jornada del campeonato colombiano. Mientras tanto, Nacional celebra un triunfo que lo mantiene en la lucha por los primeros puestos del torneo y que refuerza sus aspiraciones de protagonismo en el semestre.