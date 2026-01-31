CANAL RCN
Este es el LINK OFICIAL para ver el concierto homenaje a Yeison Jiménez en El Campín

El concierto ya empezó con la participación de artistas emblemáticos como Jhon Alex Castaño.

enero 31 de 2026
04:36 p. m.
El concierto homenaje a Yeison Jiménez ya se está realizando en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Para despedir al 'aventurero', sus fanáticos volvieron a llenar el máximo escenario de los bogotanos, tal y como había sucedido el pasado 26 de julio de 2025, en su último cumpleaños.

Este fue el sentido mensaje de la hija de Yeison Jiménez antes del concierto homenaje en El Campín
Este evento musical estaba previsto para el 28 de marzo, pero, tras la inesperada partida del 'niño de Manzanares', sus familia y equipo de trabajo tomaron la decisión de adelantar la fecha y cumplirle el sueño que tenía.

Sin embargo, en caso de que usted no haya podido asistir al estadio Nemesio Camacho El Campín para el concierto homenaje, puede seguirlo en vivo a través de la transmisión oficial de Eventos Sírvalo Pues.

Apenas comenzó el concierto en el 'coloso de la 57', la cuenta oficial de Eventos Sírvalo Pues compartió un enlace para seguir lo que está sucediendo.

De esa manera, los seguidores pueden ingresar aquí para acceder a Youtube y escuchar a los artistas que están homenajeando al intérprete de 'El Mejor'.

Estos son los artistas que estarán en el concierto homenaje a Yeison Jiménez en El Campín

La cuenta oficial de Eventos Sírvalo Pues confirmó a los cantantes nacionales e internacionales que cantarán en el estadio de Bogotá para despedir a Yeison Jiménez. Ellos son:

  • Natalia Jiménez.
  • Luis Alfonso.
  • Jhon Alex Castaño.
  • Andy Rivera.
  • Pasabordo.
  • Chayín Rubio.
Revelan foto de la esposa de Yeison Jiménez cuando era una de sus seguidoras
Revelan foto de la esposa de Yeison Jiménez cuando era una de sus seguidoras

"Después de un proceso de análisis conjuntos con la familia de Yeison Jiménez y su círculo más cercano, se tomó la decisión de cumplir su sueño de realizar su segundo concierto en el estadio El Campín, evento denominado 'Mi Promesa Tour 2.0', el cual se encontraba próximo a llenar la totalidad de su aforo", precisó Eventos Sírvalo Pues hace unos días.

"Agradecemos profundamente la comprensión, el respeto y el apoyo del público en este momento tan significativo", complementaron.

 

