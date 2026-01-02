Estos son los vehículos eléctricos y de carga livianos que más se venden en Colombia

El mercado automotor colombiano atraviesa una transformación marcada por dos grandes tendencias: el crecimiento de los vehículos de carga livianos y la aceleración de la movilidad eléctrica.

En este escenario, marcas con portafolios enfocados en eficiencia, productividad y sostenibilidad han logrado destacarse, respondiendo a las nuevas necesidades del transporte urbano, empresarial y logístico.

Durante el segundo semestre de 2025, el segmento de camiones livianos de menos de seis toneladas se consolidó como uno de los más dinámicos del mercado.

La creciente demanda de soluciones de última milla, el auge del comercio electrónico y las restricciones de circulación para vehículos pesados en zonas urbanas han impulsado la preferencia por este tipo de automotores, que combinan capacidad de carga con mayor maniobrabilidad.

Camiones livianos chinos lideran la demanda en Colombia

En Colombia, JMC logró posicionarse como la primera marca china y la segunda a nivel general en el segmento de camiones livianos de menos de seis toneladas.

Uno de los principales impulsores de este desempeño fue el modelo CHR CS, que se convirtió en el vehículo más vendido de su categoría.

Con 982 unidades comercializadas y una participación del 21% dentro del segmento, esta referencia superó a competidores tradicionales, reflejando la preferencia de los compradores por opciones eficientes y competitivas en costos operativos.

Además, la marca mostró fortaleza en el segmento de camiones livianos de más de seis toneladas, liderando las ventas en meses clave como septiembre y diciembre, con una participación cercana al 29%.

Este comportamiento ratifica la diversificación de su portafolio y su capacidad para adaptarse a diferentes necesidades del mercado.

Los carros híbridos y eléctricos se posicionan en el mercado colombiano

Los resultados obtenidos en el segundo semestre se reflejaron también en el balance acumulado del año.

JMC logró ingresar al grupo de marcas con más del 1% de participación en el mercado automotor colombiano, alcanzando un promedio de 1,15% en ese periodo.

En el segmento de pick ups doble cabina diésel, la marca registró una participación del 2,2 %, con un crecimiento del 74% frente a 2024, consolidándose como la segunda marca china en esta categoría.

En el mercado de vehículos diésel, la compañía se ubicó como la cuarta marca a nivel nacional, con una participación del 6,9%, un dato que refleja su posicionamiento en un segmento clave para el transporte productivo del país.

“Entramos al club del 1 % en el mercado total colombiano, a pesar de contar con un portafolio más reducido que otras marcas del sector”, señaló Noel Ardila, gerente general de JMC en Astara Colombia, al destacar el desempeño alcanzado.