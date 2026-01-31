Beneficios de la pimienta negra y el aceite de oliva sobre los alimentos del diario

Las especias han sido parte fundamental dentro de la alimentación de los humanos. Sin embargo, pocos conocen los verdaderos beneficios detrás de alimentos como la pimienta negra y el aceite de oliva que, según expertos, tienen la capacidad de aumentar la cantidad de nutrientes que se logran obtener de los alimentos.

Beneficios de la pimienta negra

Según investigaciones del National Library of Medicine, la pimienta negra es un alimento importante debido a su gran potencial antioxidante, antimicrobiano y gastroprotector. Este ingrediente activo posee fitoquímica que incluye aceite volátil, oleorresinas y alcaloides.

Por medio de estudios de cultivos celulares, se logró identificar que la pimienta negra y sus ingredientes activos tienen la capacidad de controlar la progresión tumoral, también podrían contribuir al funcionamiento cognitivo cerebral, potencian la absorción de nutrientes y mejoran la funcionalidad gastrointestinal.

Pese a que dichos beneficios para la salud de la pimienta negra se encuentran comprobados en modelos animales, los investigadores sugirieron estudios futuros para recomendar su aplicación en modelos dietéticos humanos.

Beneficios del aceite de oliva

Según recientes investigaciones, publicadas en el portal de ciencia MDPI, el aceite de oliva extra virgen contribuye a reducir la presión arterial en pacientes hipertensos. Así mismo, otros estudios aseguran que este tipo de aceite ayuda a controlar el colesterol y a reducir las probabilidades de desarrollar enfermedades como diabetes tipo 2.

Según Mayo Clinic, el consumo de otros alimentos vegetales ricos en grasas monoinsaturadas, particularmente el aceite de oliva extra virgen, puede ser bastante benéfico para la salud del corazón y la regulación de la glucosa sanguínea.

Consejos para reducir grasas no saludables en la dieta

Las recomendaciones, por parte de los especialistas, incluyen: usar aceites en vez de mantequilla o manteca, incorporar pescado azul en la dieta, elegir carne magra y carne de aves sin piel, comer y beber productos lácteos bajos en grasa y limitar el consumo de alimentos procesados.