¡Se protagonizaron los PRIMEROS besos en La Casa de los Famosos Colombia! ¿Entre quiénes fueron?

Todo sucedió durante una de las más recientes dinámicas que se desarrollaron en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

enero 31 de 2026
06:21 p. m.
Hace unas pocas horas, en La Casa de los Famosos Colombia 2026 se realizó una dinámica de actuación.

Todos los participantes se reunieron en un mismo espacio, participaron del ejercicio y entregaron lo mejor de sí para protagonizar muy buenas escenas.

Por lo tanto, en medio de esa coyuntura, terminaron ocurriendo besos inesperados. ¿Entre quiénes fueron? Aquí en Notcias RCN puede enterarse de los detalles completos.

En video: estos fueron los primeros besos que se registraron en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Durante la dinámica, las actrices Marilyn Patiño y Johanna Fadul interpretaron las escenas como si estuvieran en un set y dejaron 'boquiabiertos' a los demás participantes.

Marilyn y Johanna actuaron una pelea por una infidelidad, pero, sobre el final del ejercicio, terminaron dandóse un beso.

Además, posteriormente, Sara Uribe, Tebi y Manuela Gómez interpretaron otra escena y las dos exparticipantes de 'Protagonistas de Nuestra Tele' también sorprendieron a todos con un beso.

En este video se puede ver lo sucedido:

¿Qué participantes han sido eliminados de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Hasta el momento, se han llevado a cabo dos jornadas de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

En la primera, Luisa Cortina se convirtió en la primera eliminada del reality.

Además, posteriormente, Renzo Meneses también tuvo que abandonar la 'casa más famosa de Colombia' por decisión de los televidentes.

Es importante tener en cuenta que la tercera eliminación será el domingo 1 de febrero de 2026 y que los participantes que se encuentran en riesgo de salir son:

  • Marilyn Patiño.
  • Alexa Torrex.
  • Sofía Jaramillo.
  • 'Campanita'.
  • Lorena Altamirano.
  • Jay Torres.

Recuerde ver todas las galas de La Casa de los Famosos Colombia 2026 en la señal principal del Canal RCN, después de la emisión de Noticias de las 7:00 de la noche.

Asimismo, no olvide que también puede seguir el reality durante las 24 horas en la App del Canal RCN.

 

