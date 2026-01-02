CANAL RCN
Deportes

Carlos Alcaraz vence a Djokovic y es el tenista más joven en ganar todos los títulos del Gran Slam

El tenista español se convierte en el campeón más joven de la era Open tras vencer a Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia.

Carlos Alcaraz Australia
FOTO: Carlos Alcaraz - IG

Noticias RCN

AFP

febrero 01 de 2026
07:46 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Carlos Alcaraz derrotó a Novak Djokovic este domingo en Melbourne y conquistó el Abierto de Australia, un triunfo que le permitió completar los cuatro títulos del Grand Slam y convertirse en el tenista más joven de la era Open, vigente desde 1968, en lograrlo. El español, de 22 años, se impuso por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 en la final disputada en la Rod Laver Arena.

Camila Osorio hace historia al consagrarse campeona del WTA 125 de Manila
RELACIONADO

Camila Osorio hace historia al consagrarse campeona del WTA 125 de Manila

El partido comenzó con un primer set de alto nivel por parte de Djokovic, que mostró un rendimiento superlativo al servicio. El serbio necesitó apenas 34 minutos para adjudicarse la manga inicial, en la que Alcaraz solo pudo sumar dos puntos. Sin embargo, ese ritmo no se mantuvo durante todo el encuentro.

Ante la presencia en las gradas de Rafael Nadal, Alcaraz incrementó progresivamente la intensidad de su juego. El quiebre logrado en el segundo set marcó un punto de inflexión en el desarrollo del partido, permitiéndole al español igualar el marcador y comenzar a tomar el control de los intercambios.

La superioridad física de Alcaraz define la final en Melbourne

El tercer set confirmó el cambio de dinámica. Alcaraz mejoró su servicio, conectó con mayor regularidad su derecha y utilizó su velocidad para llegar a todas las bolas. Djokovic, 16 años mayor, ya no pudo sostener el mismo nivel físico, lo que se reflejó en el aumento de errores no forzados.

Aunque el serbio salvó varias bolas de quiebre en el cuarto set y mantuvo la pelea hasta el tramo final, Alcaraz respondió en los momentos decisivos, conservó su saque y cerró el partido sin necesidad de un quinto set. La final careció del dramatismo de las semifinales, pero dejó claro el dominio físico del español.

Este triunfo en su primera final en Australia le permitió a Alcaraz afianzarse como número 1 del ranking ATP. Además, sumó su séptimo título de Grand Slam, tras haber ganado Roland Garros en 2023 y 2025, Wimbledon en 2023 y 2024, y el Abierto de Estados Unidos en 2022 y 2025. El título en Melbourne era uno de sus grandes objetivos para la temporada 2026.

Djokovic se queda otra vez sin el histórico 25º Grand Slam

La derrota impidió que Novak Djokovic alcanzara el que habría sido su 25º título de Grand Slam, una marca que lo habría convertido en el primer tenista de la historia, hombre o mujer, en lograrlo. El serbio continúa compartiendo el récord de 24 títulos con la australiana Margaret Court.

Desde su último Grand Slam, ganado en el Abierto de Estados Unidos de 2023, Djokovic ha acumulado eliminaciones en distintas rondas de los torneos grandes, incluidas finales, semifinales y retiros por lesión. La final del Abierto de Australia 2026 representa su intento más reciente, nuevamente frustrado por Carlos Alcaraz.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Liga BetPlay

Independiente Santa Fe ganó a lo último y movió la tabla: así quedaron las posiciones de la Liga BetPlay 2026 I

Atlético Nacional

VIDEO: este fue el insólito GOL con el que Inter Miami le ganó a Atlético Nacional en el cierre del partido

Atlético Nacional

Golazo de Luis Suárez para el 1-1 de Inter Miami vs. Atlético Nacional

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 31 de enero de 2026

¡El resultado ya fue confirmado tras el sorteo del Super Astro Luna de este 31 de enero! Descubra el resultado exacto aquí.

Temblor en Colombia

Atento: ¡tembló masivamente en Colombia hoy sábado 31 de enero de 2026!

El Servicio Geológico Colombiano especificó las horas, los epicentros y las profundidades.

Yeison Jiménez

EN VIDEO: así fue la llegada de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, al concierto homenaje en El Campín

Estados Unidos

Jueza de EE. UU. niega frenar redadas migratorias en Minesota en medio de protestas y tensión social

Alimentos

Beneficios de la pimienta negra y el aceite de oliva sobre los alimentos del diario