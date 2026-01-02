Carlos Alcaraz vence a Djokovic y es el tenista más joven en ganar todos los títulos del Gran Slam

Carlos Alcaraz derrotó a Novak Djokovic este domingo en Melbourne y conquistó el Abierto de Australia, un triunfo que le permitió completar los cuatro títulos del Grand Slam y convertirse en el tenista más joven de la era Open, vigente desde 1968, en lograrlo. El español, de 22 años, se impuso por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 en la final disputada en la Rod Laver Arena.

RELACIONADO Camila Osorio hace historia al consagrarse campeona del WTA 125 de Manila

El partido comenzó con un primer set de alto nivel por parte de Djokovic, que mostró un rendimiento superlativo al servicio. El serbio necesitó apenas 34 minutos para adjudicarse la manga inicial, en la que Alcaraz solo pudo sumar dos puntos. Sin embargo, ese ritmo no se mantuvo durante todo el encuentro.

Ante la presencia en las gradas de Rafael Nadal, Alcaraz incrementó progresivamente la intensidad de su juego. El quiebre logrado en el segundo set marcó un punto de inflexión en el desarrollo del partido, permitiéndole al español igualar el marcador y comenzar a tomar el control de los intercambios.

La superioridad física de Alcaraz define la final en Melbourne

El tercer set confirmó el cambio de dinámica. Alcaraz mejoró su servicio, conectó con mayor regularidad su derecha y utilizó su velocidad para llegar a todas las bolas. Djokovic, 16 años mayor, ya no pudo sostener el mismo nivel físico, lo que se reflejó en el aumento de errores no forzados.

Aunque el serbio salvó varias bolas de quiebre en el cuarto set y mantuvo la pelea hasta el tramo final, Alcaraz respondió en los momentos decisivos, conservó su saque y cerró el partido sin necesidad de un quinto set. La final careció del dramatismo de las semifinales, pero dejó claro el dominio físico del español.

Este triunfo en su primera final en Australia le permitió a Alcaraz afianzarse como número 1 del ranking ATP. Además, sumó su séptimo título de Grand Slam, tras haber ganado Roland Garros en 2023 y 2025, Wimbledon en 2023 y 2024, y el Abierto de Estados Unidos en 2022 y 2025. El título en Melbourne era uno de sus grandes objetivos para la temporada 2026.

Djokovic se queda otra vez sin el histórico 25º Grand Slam

La derrota impidió que Novak Djokovic alcanzara el que habría sido su 25º título de Grand Slam, una marca que lo habría convertido en el primer tenista de la historia, hombre o mujer, en lograrlo. El serbio continúa compartiendo el récord de 24 títulos con la australiana Margaret Court.

Desde su último Grand Slam, ganado en el Abierto de Estados Unidos de 2023, Djokovic ha acumulado eliminaciones en distintas rondas de los torneos grandes, incluidas finales, semifinales y retiros por lesión. La final del Abierto de Australia 2026 representa su intento más reciente, nuevamente frustrado por Carlos Alcaraz.