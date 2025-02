Yeison Jiménez está afrontando una dolorosa pérdida: este fue su desgarrador mensaje

Yeison Jiménez, el reconocido cantante de música popular que hace unos días reveló que el 26 de junio de 2025, en el marco de su cumpleaños, realizará un concierto inolvidable en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, confirmó en su cuenta de Instagram que está afrontando un momento muy difícil.

La razón es que se encuentra viviendo un duelo porque uno de sus caballos, que era parte esencial de su vida y le brindó múltiples momentos de felicidad infinita, falleció. De hecho, en medio del luto, el artista reconoció que ese animal siempre fue la compañía de sus sueños.

De esa manera, luego de que se confirmó el deceso, Yeison Jiménez escribió un sentido post para darle el último adiós al caballo al que consideró uno de sus grandes amigos desde el primer segundo que compartió con él.

Así fue el desgarrador mensaje que Yeison Jiménez escribió para despedir a su caballo que falleció

"No se murió un caballo, se murió el mejor trochador galopero de Colombia. Se murió el caballo más completo que he conocido", escribió Yeison Jiménez en la primera parte del mensaje.

"Se murió el gran caballero de rancho luna y no se los niego que escribiendo esto tuve que llorar", agregó el cantante de Manzanares, Caldas.

Además, junto al mensaje, el intérprete de 'Vete', 'Aventurero' y 'No tengo ni necesito', publicó una foto de uno de los momentos en los que él dio un paseo junto a su querido caballo en una plaza.

Esta fue la reacción de los seguidores de Yeison Jiménez tras la muerte de su caballo

Apenas el artista subió la publicación a Instagram, los internautas le hicieron llegar múltiples mensajes de apoyo y condolencias.

"Lo despediste a lo grande", "el mejor de todos los tiempos", "se nos va un angelito al cielo", "el amor por estos ejemplares no tiene explicación", "no se muere quien no se olvida", "fue el caballo perfecto" y "qué duro perder un animalito", fueron algunos de los mensajes escritos en el post de Yeison Jiménez.