¿Yeison Jiménez dejó testamento? Revelan claves sobre su herencia y el fraude millonario que lo afectó

La muerte de Yeison Jiménez ha dado mucho de qué hablar, no solo por la forma en la que perdió la vida el artista en medio de un accidente aéreo, sino también por especulaciones alrededor de su situación patrimonial, siendo un tema que termina afectando a su familia.

Sobre esta situación particular habló su abogado, Miguel Ángel Morales, en diálogo con el programa 'Ventaneando' de TV Azteca, en donde explicó que pasará ahora con todo lo que dejó el cantante, revelando que con la edad que tenía no se esperaba dejar adelantado un trámite de la dimensión de un testamento.

Yeison Jiménez no dejó testamento antes de morir

Morales señaló que, a sus 34 años, Yeison Jiménez contaba con una organización empresarial y corporativa sólida, construida durante los últimos años de su vida. Esta estructura acompañaba sus actividades económicas, las cuales no se limitaban únicamente a su carrera musical, sino que abarcaban otros ámbitos de desarrollo profesional.

El abogado precisó que, al no existir testamento, la legislación colombiana establece un proceso de sucesión específico. En este caso, el 50% del patrimonio corresponde a la esposa y el otro 50% se distribuye entre los hijos, en partes iguales, conforme a lo indicado por la ley.

El fraude millonario de 2021 y su estado judicial

Durante la misma intervención televisiva, Miguel Ángel Morales reveló un aspecto clave de la vida financiera del cantante: Yeison Jiménez fue víctima de un fraude millonario en el año 2021. Según explicó, el proceso judicial continúa abierto debido a la falta de una respuesta definitiva para la recuperación del dinero.

No obstante, el abogado aclaró que los responsables del fraude ya fueron capturados y condenados por un juez de la República. Las sentencias incluyeron penas altas, y actualmente estas personas se encuentran privadas de la libertad, según lo informado en el espacio televisivo.

Ahora están a la espera de una resolución con el tema del dinero, el cual una vez logre recuperarse, también pasará a ser de la familia tras la temprana muerte del cantante.