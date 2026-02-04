CANAL RCN
Reconocido banco en Colombia anunció aumento de rendimientos en dinero de colombianos

La entidad anunció que el dinero de sus clientes aumentará en varios puntos porcentuales.

Foto: Blog Nubank Colombia.

febrero 04 de 2026
03:14 p. m.
Uno de los bancos que ha tenido mayor crecimiento durante los últimos años, como lo es, Nu Colombia (filial de Nubank), anunció un incremento significativo en los rendimientos de sus productos de ahorro. La decisión, que entra en vigor este 6 de febrero de 2026, responde directamente al sorpresivo endurecimiento de la política monetaria adoptado por el Banco de la República a finales de enero.

Tras la primera reunión del año de la Junta Directiva del Emisor, donde se decidió aumentar la tasa de intervención en 100 puntos básicos —llevándola del 9,25% al 10,25%—, la entidad financiera liderada por Marcela Torres no tardó en trasladar este beneficio a sus usuarios.

Con esta medida, Nu busca mantener su competitividad en un entorno donde el costo del dinero ha vuelto a subir para frenar las presiones inflacionarias.

Así quedarán las nuevas tasas en los 'Cajitas' de los colombianos

El ajuste impacta los dos productos estrella de captación de la entidad: las populares Cajitas de Ahorro y sus certificados de depósito a término (CDT).

Para los usuarios que buscan tener su dinero disponible en cualquier momento, la rentabilidad de las Cajitas pasó del 8,25% al 8,75% efectivo anual (E.A.). Este incremento de 50 puntos básicos busca proteger el poder adquisitivo de los ahorradores frente a una inflación que, según proyecciones del mercado, podría cerrar el 2026 cerca del 6,3%.

Los ahorradores que opten por "congelar" su capital verán beneficios aún mayores. La entidad informó que sus CDT ahora ofrecen tasas de hasta el 10,50% E.A., dependiendo del plazo elegido.

El 10,50% representa un salto considerable frente al 9,70% que se ofrecía anteriormente, posicionándose como una de las opciones más atractivas para perfiles conservadores en el sector bancario digital.

