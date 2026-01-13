CANAL RCN
Tendencias

Este fue el sueño que no alcanzó a cumplir Yeison Jiménez: tenía relación con los aviones

En una entrevista, Yeison Jiménez abrió su corazón y habló del sueño al que le apuntaría en los próximos meses.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

Noticias RCN

enero 13 de 2026
10:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hace unas horas, luego de que Medicina Legal le entregó el cuerpo a sus familiares, comenzaron las exequias de Yeison Jiménez, el reconocido cantante colombiano de música popular.

Estas se realizaron en Capillas de la Fe, en Bogotá, mientras que el homenaje público de último adiós se llevará a cabo el miércoles 14 de enero de 2026, en el Movistar Arena.

COMUNICADO OFICIAL: familia de Yeison Jiménez confirmó la fecha y el lugar del homenaje de último adiós
RELACIONADO

COMUNICADO OFICIAL: familia de Yeison Jiménez confirmó la fecha y el lugar del homenaje de último adiós

En los últimos años, Yeison Jiménez se había posicionado como el mejor cantante de música popular del país y cumplió el sueño de ser el único artista de ese género que hizo 'sold out' en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Sin embargo, en una entrevista con El Espectador, el cantante reveló cuál era el sueño que le faltaba por cumplir y estaba relacionado con los aviones. ¿De qué se trata?

Este fue el sueño que no alcanzó a cumplir Yeison Jiménez, el importante cantante de música popular

En el diálogo con El Espectador, Yeison Jiménez confesó que le gustaba la aviación y que había comenzado a entender de esa labor debido a los constantes viajes que realizaba.

Además, el cantante manifestó que tenía el sueño de ser piloto y que esperaba cumplirlo en los próximos meses.

"¿Sabes cuál es el único sueño que no he podido cumplir? Ser piloto de avión. Yo vuelo mucho en el avión mío y ya le entiendo demasiado al tema", comenzó afirmando Yeison Jiménez.

"Se me facilita muchísimo y sé que si Dios me presta la vida, en los próximos meses los estaré sorprendiendo con mi tarjeta de piloto de avión privado. Me parece un gran logro decirle a alguien 'yo vuelo aviones'. Wow, eso es muy teso", añadió en la entrevista.

¿Cómo se puede ingresar al homenaje público que se realizará para despedir a Yeison Jiménez?

Este 13 de enero, a través de un comunicado oficial, la familia y el equipo de Yeison Jiménez detallaron que su homenaje será el 14 de enero, en el Movistar Arena.

Preocupación por Jhon Alex Castaño: tomó inesperada decisión tras la muerte de Yeison Jiménez
RELACIONADO

Preocupación por Jhon Alex Castaño: tomó inesperada decisión tras la muerte de Yeison Jiménez

Además, especificaron que la entrada será libre y gratuito, pero que en las próximas horas especificarán cómo funcionará exactamente el ingreso.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Esta ha sido la canción más escuchada de Yeison Jiménez tras su muerte

La casa de los famosos

Así quedaron distribuidos los habitantes de la Casa de los Famosos en los cuartos Calma y Tormenta

La casa de los famosos

Primera pelea en La Casa de los Famosos 3: así fue el fuerte cruce entre Marcela Reyes y Valentino

Otras Noticias

Neiva

Un menor de 11 años murió en atentado al director de la cárcel de Neiva

El director y el subdirector de la penitenciaría de Neiva fueron atacados cuando se movilizaban en un vehículo en la vía Neiva - Rivera.

Estados Unidos

ONU exige investigación tras muerte de mujer a manos de un agente migratorio en EE. UU.

El incidente tuvo lugar cuando Renee Good, de 37 años, se encontraba al volante de su vehículo. Un integrante del ICE le disparó durante el operativo, causándole la muerte.

Luis Díaz

Técnico del Bayern Múnich frena comparaciones entre Luis Díaz y una leyenda del club

Peajes

Así quedó la tarifa del peaje más caro del país tras aumento de IPC

Medicamentos

Denuncian negocio redondo para facilitar trámites en el sistema digital de la Nueva EPS: ¿de qué trata?