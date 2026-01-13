Este fue el sueño que no alcanzó a cumplir Yeison Jiménez: tenía relación con los aviones

Hace unas horas, luego de que Medicina Legal le entregó el cuerpo a sus familiares, comenzaron las exequias de Yeison Jiménez, el reconocido cantante colombiano de música popular.

Estas se realizaron en Capillas de la Fe, en Bogotá, mientras que el homenaje público de último adiós se llevará a cabo el miércoles 14 de enero de 2026, en el Movistar Arena.

En los últimos años, Yeison Jiménez se había posicionado como el mejor cantante de música popular del país y cumplió el sueño de ser el único artista de ese género que hizo 'sold out' en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Sin embargo, en una entrevista con El Espectador, el cantante reveló cuál era el sueño que le faltaba por cumplir y estaba relacionado con los aviones. ¿De qué se trata?

Este fue el sueño que no alcanzó a cumplir Yeison Jiménez, el importante cantante de música popular

En el diálogo con El Espectador, Yeison Jiménez confesó que le gustaba la aviación y que había comenzado a entender de esa labor debido a los constantes viajes que realizaba.

Además, el cantante manifestó que tenía el sueño de ser piloto y que esperaba cumplirlo en los próximos meses.

"¿Sabes cuál es el único sueño que no he podido cumplir? Ser piloto de avión. Yo vuelo mucho en el avión mío y ya le entiendo demasiado al tema", comenzó afirmando Yeison Jiménez.

"Se me facilita muchísimo y sé que si Dios me presta la vida, en los próximos meses los estaré sorprendiendo con mi tarjeta de piloto de avión privado. Me parece un gran logro decirle a alguien 'yo vuelo aviones'. Wow, eso es muy teso", añadió en la entrevista.

¿Cómo se puede ingresar al homenaje público que se realizará para despedir a Yeison Jiménez?

Este 13 de enero, a través de un comunicado oficial, la familia y el equipo de Yeison Jiménez detallaron que su homenaje será el 14 de enero, en el Movistar Arena.

Además, especificaron que la entrada será libre y gratuito, pero que en las próximas horas especificarán cómo funcionará exactamente el ingreso.