Dólar en Colombia rompió la barrera de los $3.800 este viernes 15 de mayo: así abrió la jornada

El precio del dólar en Colombia volvió a moverse con fuerza este viernes 15 de mayo y arrancó la jornada por encima de la barrera de los $3.800, generando atención en los mercados y entre quienes siguen de cerca el comportamiento de la moneda estadounidense.

La divisa abrió en $3.817,40, lo que representó un incremento de $32,7 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.784,70. Durante los primeros minutos de negociación, el dólar registró un mínimo de $3.812 y alcanzó un máximo de $3.820 hacia las 8:05 de la mañana.

¿Por qué el dólar volvió a subir en Colombia?

Aunque la TRM del día mostró una caída de $10,21 frente a la jornada anterior, el comportamiento del mercado durante la apertura reflejó un repunte importante en la cotización de la moneda estadounidense.

En los primeros movimientos del día se reportaron 11 transacciones por un monto cercano a los US$2,7 millones, mostrando una jornada con actividad temprana y variaciones rápidas en el precio.

Además, el dólar mantiene una tendencia alcista frente a semanas anteriores. Comparado con el mismo día de la semana pasada, la divisa aumentó un 1,49%, equivalente a $55,43. Frente al mes anterior, el incremento ha sido aún mayor, con una subida del 5,75%, es decir, más de $205.

¿Cómo ha sido el comportamiento del dólar durante 2026?

A pesar del aumento registrado en las últimas semanas, el dólar todavía muestra una caída frente al mismo día del año pasado. Según los datos oficiales, la moneda estadounidense está $409 por debajo de lo registrado hace un año, lo que representa un descenso cercano al 9,76%.

Sin embargo, desde el inicio de 2026 la divisa también ha tenido un ligero incremento. En comparación con enero, el precio del dólar ha subido alrededor de $27.