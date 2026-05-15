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Dólar en Colombia rompió la barrera de los $3.800 este viernes 15 de mayo: así abrió la jornada

El dólar en Colombia abrió este viernes 15 de mayo por encima de los $3.800 y registró un fuerte movimiento en las primeras horas del mercado.

Dólar en Colombia rompió la barrera de los $3.800 este viernes 15 de mayo: así abrió la jornada
Foto: AFP y Freepik

Sebastián Montañez

mayo 15 de 2026
08:44 a. m.
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El precio del dólar en Colombia volvió a moverse con fuerza este viernes 15 de mayo y arrancó la jornada por encima de la barrera de los $3.800, generando atención en los mercados y entre quienes siguen de cerca el comportamiento de la moneda estadounidense.

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La divisa abrió en $3.817,40, lo que representó un incremento de $32,7 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.784,70. Durante los primeros minutos de negociación, el dólar registró un mínimo de $3.812 y alcanzó un máximo de $3.820 hacia las 8:05 de la mañana.

¿Por qué el dólar volvió a subir en Colombia?

Aunque la TRM del día mostró una caída de $10,21 frente a la jornada anterior, el comportamiento del mercado durante la apertura reflejó un repunte importante en la cotización de la moneda estadounidense.

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En los primeros movimientos del día se reportaron 11 transacciones por un monto cercano a los US$2,7 millones, mostrando una jornada con actividad temprana y variaciones rápidas en el precio.

Además, el dólar mantiene una tendencia alcista frente a semanas anteriores. Comparado con el mismo día de la semana pasada, la divisa aumentó un 1,49%, equivalente a $55,43. Frente al mes anterior, el incremento ha sido aún mayor, con una subida del 5,75%, es decir, más de $205.

¿Cómo ha sido el comportamiento del dólar durante 2026?

A pesar del aumento registrado en las últimas semanas, el dólar todavía muestra una caída frente al mismo día del año pasado. Según los datos oficiales, la moneda estadounidense está $409 por debajo de lo registrado hace un año, lo que representa un descenso cercano al 9,76%.

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Sin embargo, desde el inicio de 2026 la divisa también ha tenido un ligero incremento. En comparación con enero, el precio del dólar ha subido alrededor de $27.

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