CANAL RCN
Economía

Sena abre programa virtual para formar agentes de tránsito: requisitos y fechas

El Sena abrió un nuevo programa virtual para formar agentes de tránsito en 2026. Conozca requisitos, fechas de inscripción y duración del curso gratuito.

Agentes de transito del Sena
Foto: Alcaldía de Bogotá y SENA

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
05:15 p. m.
El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió su primera convocatoria de formación titulada virtual para 2026 y, entre las novedades, incluyó el programa Técnico en Agente de Tránsito y Transporte.

La iniciativa hace parte de una oferta que supera los 30.000 cupos en áreas como tecnología, comercio, servicios, logística, finanzas, marketing digital, industria creativa y gestión empresarial.

Esta apuesta educativa, gratuita y 100% virtual, busca preparar talento humano capaz de responder a las necesidades de regulación del tránsito, al tiempo que amplía las oportunidades de acceso al empleo formal en Colombia.

Formación virtual para agentes de tránsito: fechas y duración

Según la plataforma Betowa del Sena, el programa se desarrollará completamente en modalidad virtual y tendrá una duración total de 2.208 horas.

Las inscripciones iniciaron el pasado 19 de febrero y estarán abiertas hasta el 25 de febrero, mientras que el periodo académico está previsto desde el 10 de abril de 2026 hasta el 9 de julio de 2027.

La formación está diseñada para que los estudiantes puedan conectarse desde cualquier lugar del país, siempre que cuenten con internet y un dispositivo tecnológico.

Durante el proceso, los aprendices recibirán herramientas para intervenir en la regulación de la movilidad vial, aplicar normas de tránsito y atender situaciones derivadas de accidentes o conflictos en la vía pública.

Requisitos y habilidades que aprenderán los estudiantes

Para acceder al programa, los aspirantes deben cumplir con varios requisitos básicos:

  • Tener 18 años cumplidos.
  • Contar con título de básica secundaria (mínimo noveno grado aprobado).
  • Poseer licencias de conducción A2 y C1, según el acuerdo 051 de 1993 y la resolución 1500 de 2005.
  • Manejar conocimientos básicos de informática y tener acceso a internet.

A lo largo del curso, los estudiantes aprenderán a regular el tránsito, identificar y caracterizar accidentes, aplicar la normativa vigente y realizar procedimientos técnicos y legales para el registro de hechos viales.

También desarrollarán habilidades de conciliación para resolver disputas relacionadas con el tránsito y fortalecerán sus conocimientos en seguridad vial.

