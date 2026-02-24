José Félix Lafaurie renuncia al Centro Democrático y cuestiona falta de transparencia interna
A través de un video, Lafaurie reveló su adhesión a Salvación Nacional, por lo que votará sus listas al Congreso y "en consecuencia lo lógico es que termine apoyando la candidatura de Abelardo".
Noticias RCN
05:12 p. m.
El dirigente gremial y miembro fundador del partido Centro Democrático, José Félix Lafaurie Rivera, presentó una carta de renuncia dirigida al director nacional de la colectividad, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi.
En el documento, Lafaurie expone su inconformidad con las dinámicas internas del partido y cuestiona la manera en que se definió la candidatura oficial a la Presidencia de la República.
Críticas a la exclusión y a las “castas” internas
En la carta, Lafaurie señala que su solicitud de escisión fue presentada públicamente como una renuncia, tergiversando su intención original. Además, denuncia la ausencia de “espacios reales” de concertación y afirma que el partido, que nació con vocación democrática, ha relegado a miembros de su dirección sin explicaciones.
“No tener espacios reales es quedar sin respuestas cuando preguntar incomoda”, escribió, al tiempo que reprochó la existencia de “castas” privilegiadas dentro de la organización.
José Félix Lafaurie confirma su adhesión a Salvación Nacional
El dirigente recuerda su paso por Salvación Nacional, partido fundado por Álvaro Gómez Hurtado, y su posterior adhesión al proyecto político de Álvaro Uribe Vélez, al que reconoce avances en seguridad y desarrollo con equidad.
A través de un video compartido en redes sociales, el dirigente gremial también confirma su adhesión a Salvación Nacional, su apoyo a las listas al Congreso y "en consecuencia lo lógico es que termine apoyando la candidatura de Abelardo".
Sin embargo, advierte que hoy persisten “intereses oscuros” dentro del Centro Democrático, contrarios a sus principios fundacionales. Además, reivindica haber estado en primera fila en la defensa de esos principios, pero lamenta que la colectividad haya perdido el rumbo con decisiones erráticas y procedimientos internos “deslucidos por su opacidad”.
Salvación Nacional celebra el retorno de José Félix Lafaurie a su partido
A través de un comunicado oficial, Salvación Nacional le dio la bienvenida al dirigente gremial. "Con el doctor Lafaurie, la Colombia rural, agrícola y ganadera gana un determinante espacio y vocería en nuestro partido y en las Listas del Tigre de Salvación Nacional al Senado y Cámara de Representantes", se lee en la misiva.