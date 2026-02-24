CANAL RCN
Colombia Video

José Félix Lafaurie renuncia al Centro Democrático y cuestiona falta de transparencia interna

A través de un video, Lafaurie reveló su adhesión a Salvación Nacional, por lo que votará sus listas al Congreso y "en consecuencia lo lógico es que termine apoyando la candidatura de Abelardo".

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
05:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El dirigente gremial y miembro fundador del partido Centro Democrático, José Félix Lafaurie Rivera, presentó una carta de renuncia dirigida al director nacional de la colectividad, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi.

Centro Democrático responde a cuestionamientos de Lafaurie sobre elección de Paloma Valencia como su candidata presidencial
RELACIONADO

Centro Democrático responde a cuestionamientos de Lafaurie sobre elección de Paloma Valencia como su candidata presidencial

En el documento, Lafaurie expone su inconformidad con las dinámicas internas del partido y cuestiona la manera en que se definió la candidatura oficial a la Presidencia de la República.

Críticas a la exclusión y a las “castas” internas

En la carta, Lafaurie señala que su solicitud de escisión fue presentada públicamente como una renuncia, tergiversando su intención original. Además, denuncia la ausencia de “espacios reales” de concertación y afirma que el partido, que nació con vocación democrática, ha relegado a miembros de su dirección sin explicaciones.

Paloma Valencia habló sobre la carta de Lafaurie y le dejó un mensaje a María Fernanda Cabal
RELACIONADO

Paloma Valencia habló sobre la carta de Lafaurie y le dejó un mensaje a María Fernanda Cabal

“No tener espacios reales es quedar sin respuestas cuando preguntar incomoda”, escribió, al tiempo que reprochó la existencia de “castas” privilegiadas dentro de la organización.

José Félix Lafaurie confirma su adhesión a Salvación Nacional

El dirigente recuerda su paso por Salvación Nacional, partido fundado por Álvaro Gómez Hurtado, y su posterior adhesión al proyecto político de Álvaro Uribe Vélez, al que reconoce avances en seguridad y desarrollo con equidad.

Miguel Uribe anuncia que volverá a la arena política tras ser apartado de la consulta del Centro Democrático
RELACIONADO

Miguel Uribe anuncia que volverá a la arena política tras ser apartado de la consulta del Centro Democrático

A través de un video compartido en redes sociales, el dirigente gremial también confirma su adhesión a Salvación Nacional, su apoyo a las listas al Congreso y "en consecuencia lo lógico es que termine apoyando la candidatura de Abelardo".

Sin embargo, advierte que hoy persisten “intereses oscuros” dentro del Centro Democrático, contrarios a sus principios fundacionales. Además, reivindica haber estado en primera fila en la defensa de esos principios, pero lamenta que la colectividad haya perdido el rumbo con decisiones erráticas y procedimientos internos “deslucidos por su opacidad”.

Salvación Nacional celebra el retorno de José Félix Lafaurie a su partido

A través de un comunicado oficial, Salvación Nacional le dio la bienvenida al dirigente gremial. "Con el doctor Lafaurie, la Colombia rural, agrícola y ganadera gana un determinante espacio y vocería en nuestro partido y en las Listas del Tigre de Salvación Nacional al Senado y Cámara de Representantes", se lee en la misiva.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad

Videos delataron a los mismos ladrones en violentos robos en Medellín: sus víctimas eran extranjeros

Boyacá

Dos hermanos habían escapado de Colombia tras macabro asesinato en Navidad: esta es la historia

Cúcuta

Adulta mayor murió dentro de un dispensario de medicamentos de Nueva EPS en Cúcuta

Otras Noticias

Superintendencia Financiera

Superfinanciera reveló los bancos con más quejas en 2025: informe oficial

Usuarios reportaron millones de fallas: estos son los bancos con más quejas en 2025, según la Superfinanciera.

Yeison Jiménez

“Me apagaban el televisor”: la vez que Yeison Jiménez reveló ser receptivo a fenómenos paranormales

Los internautas desempolvaron un video del artista en el que reveló cuáles fueron los hechos inexplicables que sintió en vida.

Alimentos

Riesgos de mezclar carne y pollo con el concentrado de las mascotas, según médico veterinario

Venezuela

Más de 170 presos políticos salieron con libertad plena en Venezuela bajo la ley de amnistía

FIFA

¿Puede la FIFA quitarle el Mundial a Guadalajara? Esto dice el reglamento y las autoridades