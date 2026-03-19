CANAL RCN
Tendencias

¡Sin límites! Yeison Jiménez recibió más de cuatro nominaciones en los Premios Nuestra Tierra 2026

El cantante caldense recibió un importante número de nominaciones en los premios que reconocen el talento musical nacional.

Foto: AFP y Premios Nuestra Tierra
Foto: AFP y Premios Nuestra Tierra

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
09:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La partida de Yeison Jiménez ha marcado un hito dentro de la industria musical del país, pues el caldense de 34 años logró consolidarse como el artista que revolucionó la música regional colombiana al lograr un sin fin de reconocimientos por su carrera y conquistar escenarios nunca antes pisados por otro cantante del género.

Por esto, pese a su ausencia física, su legado musical sigue estando más vigente que nunca ya que obtuvo un importante número de nominaciones en la nueva edición de los Premios Nuestra Tierra.

“Baby pelón”, la apuesta de la fundación de Karol G para apoyar a niños con cáncer
RELACIONADO

“Baby pelón”, la apuesta de la fundación de Karol G para apoyar a niños con cáncer

Nominaciones de Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra

No cabe duda de que la influencia de Yeison Jiménez seguirá intacta por medio de su música ya que el artista se convirtió en uno de los íconos más importantes dentro del género popular colombiano.

Por esto, para los Premios Nuestra Tierra 2026 el intérprete de ‘Aventurero’ recibió cinco nominaciones en las categorías: Mejor Artista Nuestra Tierra del Año, Mejor Artista Popular, Mejor Canción Popular por ‘Se acabó’ y ‘Destino final’, Mejor Concierto Nuestra Tierra por su show ‘Mi promesa’ en el Campín y Mejor Fandom Nuestra Tierra.

¿Cómo votar por los artistas favoritos?

Para la nueva edición, las votaciones por parte del público serán fundamentales ya que podrán hacerlo por medio de la página oficial de los Premios Nuestra Tierra en donde se deben seleccionar a los cantantes favoritos.

La gala de estos premios se llevará a cabo el próximo 14 de mayo del 2026, en el Auditorio de Colsubsidio de Bogotá, en donde se conocerán a los artistas ganadores. La transmisión se hará en vivo a través de la app del Canal RCN.

Horóscopo de hoy: jueves 19 de marzo de 2026
RELACIONADO

Horóscopo de hoy: jueves 19 de marzo de 2026

Otros artistas nominados en los Premios Nuestra Tierra

La atención también se la han llevado otros artistas como Carlos Vives, quien recibió seis nominaciones en las categorías: Mejor Artista Nuestra Tierra, Mejor Canción / Composición, Mejor Álbum del Año, Mejor Canción Folclor, Mejor Artista Tropical y Mejor Canción Tropical.

Por su parte, también se exaltan un sin fin de cantantes como Silvestre Dangond, Morat, Maluma, Fonseca, Manuel Medrano, Monsieur Periné, J Balvin, Shakira, Ryan Castro, Beéle, entre otros.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Karina García rompió el silencio sobre beso de Altafulla con Yuli en La Casa de los Famosos

Karol G

“Baby pelón”, la apuesta de la fundación de Karol G para apoyar a niños con cáncer

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 19 de marzo de 2026

Otras Noticias

Atlético Nacional

‘Tino’ Asprilla explotó contra jugadores de Nacional y criticó actitud de Andrés Román

El ‘Tino’ Asprilla destapó problemas internos en Atlético Nacional y apuntó a Andrés Felipe Román.

ONU

Secretario de la ONU insta a EE.UU. e Israel a terminar la guerra contra Irán: "ya es hora"

António Guterres además pidió a Irán dejar de atacar a sus vecinos y que se ponga fin al cierre del estrecho de Ormuz.

Elecciones presidenciales 2026

Controversia por reuniones de Petro con candidatos y uso de recursos públicos durante elecciones

Dólar

Nuevo giro en el precio del dólar en Colombia hoy 19 de marzo de 2026: tocó máximos

Enfermedades

¿Qué ocurre con una colilla de cigarrillo después de 10 años?