¡Sin límites! Yeison Jiménez recibió más de cuatro nominaciones en los Premios Nuestra Tierra 2026

La partida de Yeison Jiménez ha marcado un hito dentro de la industria musical del país, pues el caldense de 34 años logró consolidarse como el artista que revolucionó la música regional colombiana al lograr un sin fin de reconocimientos por su carrera y conquistar escenarios nunca antes pisados por otro cantante del género.

Por esto, pese a su ausencia física, su legado musical sigue estando más vigente que nunca ya que obtuvo un importante número de nominaciones en la nueva edición de los Premios Nuestra Tierra.

Nominaciones de Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra

No cabe duda de que la influencia de Yeison Jiménez seguirá intacta por medio de su música ya que el artista se convirtió en uno de los íconos más importantes dentro del género popular colombiano.

Por esto, para los Premios Nuestra Tierra 2026 el intérprete de ‘Aventurero’ recibió cinco nominaciones en las categorías: Mejor Artista Nuestra Tierra del Año, Mejor Artista Popular, Mejor Canción Popular por ‘Se acabó’ y ‘Destino final’, Mejor Concierto Nuestra Tierra por su show ‘Mi promesa’ en el Campín y Mejor Fandom Nuestra Tierra.

¿Cómo votar por los artistas favoritos?

Para la nueva edición, las votaciones por parte del público serán fundamentales ya que podrán hacerlo por medio de la página oficial de los Premios Nuestra Tierra en donde se deben seleccionar a los cantantes favoritos.

La gala de estos premios se llevará a cabo el próximo 14 de mayo del 2026, en el Auditorio de Colsubsidio de Bogotá, en donde se conocerán a los artistas ganadores. La transmisión se hará en vivo a través de la app del Canal RCN.

Otros artistas nominados en los Premios Nuestra Tierra

La atención también se la han llevado otros artistas como Carlos Vives, quien recibió seis nominaciones en las categorías: Mejor Artista Nuestra Tierra, Mejor Canción / Composición, Mejor Álbum del Año, Mejor Canción Folclor, Mejor Artista Tropical y Mejor Canción Tropical.

Por su parte, también se exaltan un sin fin de cantantes como Silvestre Dangond, Morat, Maluma, Fonseca, Manuel Medrano, Monsieur Periné, J Balvin, Shakira, Ryan Castro, Beéle, entre otros.