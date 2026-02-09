Estafador en Brasil se hizo pasar por director técnico y le robó más de 13 millones de pesos a futbolista colombiano

El sospechoso, capturado en Río de Janeiro, se hizo pasar por el entrenador de Gremio, Luis Castro, y a través de mensajes de WhatsApp, donde tenía la foto del entrenador real, se ganó la confianza del colombiano José Enamorado, incluso elogiando su trabajo, y tras varios días de conversación lo convenció de enviarle dinero para una supuesta obra benéfica que incluía canastas de mercado.

Durante la operación llamada 'Falso 9', los investigadores conocieron que también se comunicó con el jugador Walter Kannemann para ordenarle que llegara más temprano al entrenamiento y le pidió más dinero al exjugador de Inter de Porto Alegre, Andrés D'Alessandro. La intervención de Kannemann, defensa argentino, fue clave para destapar el delito, ya que sospechó de las instrucciones recibidas por el falso entrenador y, tras comunicarse con las directivas, se conoció que se trataba de un fraude.

Tras recibir los 22 mil reales, unos 13 millones de pesos colombianos, el estafador intentó obtener más dinero con la excusa de que otro jugador quería hacer parte de la donación, pero la operación no pudo completarse, ya que se habían superado los límites bancarios.

Estafa se extendió a los dos clubes principales de Portoalegre

Según medios brasileros, durante la investigación se determinó que la red criminal no estaba destinada solo a estafar jugadores del club Gremio, sino que también se extendió a otros integrantes de Internacional de Porto Alegre pero sin tener el éxito deseado. Ahora la investigación sobre el sospechoso continúa para saber si ha seguido el mismo patrón con otras personas en Río de Janeiro.

La intervención policial conjunta entre efectivos de Río de Janeiro y la comisaría de Porto Alegre tuvo éxito al confirmar la captura del implicado en Itaperuna, estado de la capital carioca en la mañana del 2 de septiembre.

RELACIONADO Identifican como vicepresidenta de Bank of America a víctima de apuñalamiento en Times Square

Presente de José Enamorado

El futbolista colombiano, ex Junior de Barranquilla, fue titular en el último juego de su club vs. Chapecoense, jugando 52 minutos, y que terminaría con victoria a favor de 3 a 1. Sin embargo, en los anteriores 4 partidos, no fue parte del equipo titular e ingresó como alternativa en los segundos tiempos. El próximo reto de Gremio será el clásico vs. Internacional por la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Brasil, en donde el colombiano espera hacer parte de la nómina titular.