Órale Wey Fest Mexa regresa a Bogotá en 2026 y confirma a su primer artista

La música regional mexicana volverá a tomarse Bogotá. El Órale Wey Fest Mexa 2026 confirmó a Julión Álvarez como el primer artista de su segunda edición, que se realizará el próximo 12 de diciembre en el Estadio Vive Claro.

El anuncio comienza a despejar las dudas sobre el cartel de un festival que tuvo una llamativa respuesta del público durante su debut en Colombia.

Julión Álvarez estará en el Órale Wey Fest Mexa 2026

Julión Álvarez será uno de los protagonistas de la jornada. El cantante mexicano cuenta con una extensa trayectoria dentro de la música regional y llegará a la capital colombiana con un repertorio que lo ha convertido en uno de los nombres reconocidos del género.

Su confirmación, sin embargo, es apenas el primer anuncio. La organización informó que el cartel del Órale Wey Fest Mexa 2026 será presentado progresivamente, por lo que durante las próximas semanas se revelarán los demás artistas que estarán en el Estadio Vive Claro.

La intención para esta segunda edición es reunir nuevamente a diferentes exponentes de la música mexicana y ampliar la experiencia presentada durante el estreno del evento.

El festival busca, además, ir más allá de las presentaciones musicales y ofrecer una jornada inspirada en diferentes elementos de la cultura mexicana.

¿Cuándo salen las boletas para el Órale Wey Fest Mexa 2026?

Uno de los puntos que más expectativa genera es la venta de entradas. Por ahora, la boletería para la edición de 2026 todavía no está disponible y las fechas, precios y condiciones para adquirirla serán anunciadas próximamente.

La expectativa tiene un antecedente importante. Según informó la organización, la primera edición del festival, realizada en diciembre de 2025, agotó sus entradas en menos de dos horas, evidenciando el creciente público que tiene la música regional mexicana en Colombia.

Con Julión Álvarez como primera figura confirmada, el Órale Wey Fest Mexa comienza así la cuenta regresiva para su regreso a Bogotá el 12 de diciembre de 2026, mientras quedan pendientes los próximos nombres del cartel y el anuncio oficial de la venta de entradas.