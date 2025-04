¿De amigas a enemigas? Este es el controversial video que pondría a Yina Calderón en contra de las 'chicas fuego'

Este martes 1 de abril, en la gala principal de La Casa de los Famosos Colombia 2025, se mostrará la segunda función del cine que pidieron todos los televidentes.

Durante toda la semana, los seguidores han tenido la oportunidad de compartir los clips que consideran que es pertinente mostrarles a los participantes. En consecuencia, el 'jefe' escogerá los mejores y todos quedarán en shock.

Entre las escenas más solicitadas se encuentran los momentos en los que Yina Calderón ha emitido comentarios controversiales acerca de las integrantes de las 'chicas fuego'.

Y es que, a pesar de que esa alianza terminó el último fin de semana, Yina Calderón, 'La Toxi Costeña', Lady Tabares y Karina García han manifestado que seguirán siendo amigas cercanas hasta el final de la competencia.

Sin embargo, ¿se mantendrá esa idea en caso de que se pongan al descubierto los clips que está pidiendo el público?

En video: estas son las escenas que podrían enemistar a Yina Calderón y todas las 'chicas fuego'

El pasado viernes 28 de marzo, bajo la dinámica de 'congelados' ingresó un amigo de 'La Toxi Costeña' que trató de advertirle que, desde su punto de vista, Yina Calderón no estaba siendo sincera con ella.

Por lo tanto, los televidentes consideran que es pertinente que se revelen conversaciones en la que Yina Calderón les ha manifestado a otras integrantes de las 'chicas fuego' qué es lo que le está generando desacuerdo con 'La Toxi Costeña'.

"Ha cambiado la actitud de 'La Tóxica' de unos días para acá. Lady dice que de pronto fue desde que entró con el mayor porcentaje, pero yo no sé qué está pasando con ella", le dijo Yina Calderón a Karina García en una conversación privada.

"Entró 'La Toxi', yo le dije que si me permitía un momentico porque estaba hablando con La Liendra y entonces me dijo 'no me maquilló o qué' y salió y se fue. Aunque ella me diga que no, yo sé que está muy confiada y yo no voy a permitir que me siga contestando feo. Además, esa misma confianza es la que hace que ella no le meta a las pruebas", afirmó Yina Calderón en otra conversación con Karina, Lady Tabares y Emiro.

Adicionalmente, en la recopilación también se ha pedido un momento en el que Yina Calderón le indicó a Lady Tabares que a Karina García solo le interesan las secciones que protagoniza ella y no le presta atención a las que proponen los demás.

¿Este clip también desataría los desacuerdos entre 'La Toxi Costeña' y Karina García en La Casa de los Famosos?

En medio de los videos que ha unido el público en las redes sociales, también aparecen escenas en las que 'La Toxi Costeña' asegura que le parece que las lágrimas de Karina García son falsas y que trata de victimizarse cada vez que se le recalca un error.

Asimismo, que, desde su percepción, busca un protagonismo constante y, por lo tanto, no le interesa arrebatarle la cámara a los otros participantes en cualquier momento.