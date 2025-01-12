La millonaria cifra que recibió Yina Calderón por su segundo lugar en La Mansión de Luinny

Karina García se convirtió en la ganadora de La Mansión de Luinny, destacándose por su desempeño a lo largo del reality.

Karina García, ganadora de La Mansión de Luinny

La creadora de contenido hizo historia al coronarse como la primera ganadora del formato. Como era de esperarse, las reacciones de seguidores y fanáticos no tardaron en aparecer.

Con evidente emoción, Luinny anunció el triunfo de Karina, quien obtuvo el apoyo de aproximadamente 1.450.000 internautas. La modelo recibió un cheque de 100.000 dólares como premio principal.

El anuncio desató la euforia del público presente, que no dudó en registrar el momento con sus teléfonos y celebrar el final de la primera temporada.

¿Qué ganó Yina Calderón tras su paso por La Mansión de Luinny?

Desde su ingreso, Yina Calderón fue una de las participantes más comentadas del reality. Vivió varios conflictos dentro de la convivencia e incluso protagonizó un momento de alta temperatura durante la última semana.

Tras revelarse la ganadora, muchos esperaban que el triunfo fuera para ella, debido a su alta visibilidad durante la temporada. La reacción de Yina no se hizo esperar, ya que no logró ocultar su molestia y abandonó el lugar entre lágrimas.

A pesar de la tensión, Luinny envió un mensaje conciliador y reconoció el impacto de Yina en el programa. Por ello, decidió otorgarle un premio de 30.000 dólares como reconocimiento adicional, además de extenderle una invitación para trabajar juntos en futuros proyectos.