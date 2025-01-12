CANAL RCN
Tendencias

La millonaria cifra que recibió Yina Calderón por su segundo lugar en La Mansión de Luinny

Aunque la creadora de contenido mantenía la esperanza de ganar el reality, su reacción al conocer el resultado no tardó en aparecer.

Yina Calderón
Foto Redes sociales

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
01:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Karina García se convirtió en la ganadora de La Mansión de Luinny, destacándose por su desempeño a lo largo del reality.

¡La Casa de los Famosos Colombia 2026 tiene una nueva participante confirmada! Ella es
RELACIONADO

¡La Casa de los Famosos Colombia 2026 tiene una nueva participante confirmada! Ella es

Karina García, ganadora de La Mansión de Luinny

La creadora de contenido hizo historia al coronarse como la primera ganadora del formato. Como era de esperarse, las reacciones de seguidores y fanáticos no tardaron en aparecer.

Con evidente emoción, Luinny anunció el triunfo de Karina, quien obtuvo el apoyo de aproximadamente 1.450.000 internautas. La modelo recibió un cheque de 100.000 dólares como premio principal.

El anuncio desató la euforia del público presente, que no dudó en registrar el momento con sus teléfonos y celebrar el final de la primera temporada.

¡La Casa de los Famosos 2026 tiene nuevo integrante confirmado!
RELACIONADO

¡La Casa de los Famosos 2026 tiene nuevo integrante confirmado!

¿Qué ganó Yina Calderón tras su paso por La Mansión de Luinny?

Desde su ingreso, Yina Calderón fue una de las participantes más comentadas del reality. Vivió varios conflictos dentro de la convivencia e incluso protagonizó un momento de alta temperatura durante la última semana.

Tras revelarse la ganadora, muchos esperaban que el triunfo fuera para ella, debido a su alta visibilidad durante la temporada. La reacción de Yina no se hizo esperar, ya que no logró ocultar su molestia y abandonó el lugar entre lágrimas.

A pesar de la tensión, Luinny envió un mensaje conciliador y reconoció el impacto de Yina en el programa. Por ello, decidió otorgarle un premio de 30.000 dólares como reconocimiento adicional, además de extenderle una invitación para trabajar juntos en futuros proyectos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Abiertas las votaciones del séptimo grupo de aspirantes a La casa de los famosos: así puede elegir

La casa de los famosos

¡Confirmada! Ella es la nueva participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Artistas

“Me colaba”: Maluma hace contundente confesión tras cantar con J Balvin en Medellín

Otras Noticias

Fenalco

Fenalco confirmó su retiro oficial de la Mesa de Concertación Salarial

Fenalco, a través de una carta, señaló que la comunicación pública de la cifra, hecha por el presidente y el ministro del Interior, constituye una decisión “populista” y “sin soporte técnico”.

Liga BetPlay

Así se jugará la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay en medio de crisis aérea

La Dimayor hizo oficial la programación de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025.

Ejército Nacional

El grave impacto de la crisis por falta de mantenimiento a helicópteros MI-17 del Ejército Nacional

Afganistán

Alto mando británico denuncia presunto encubrimiento de crímenes de guerra en Afganistán

Cuidado personal

¿Qué es el "doomscrolling" y cuáles son sus principales riesgos para la salud?