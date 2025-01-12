¿Rompió en llanto?: así reaccionó Yina Calderón tras ser vencida por Karina García

El final de La mansión de Luinny se ha tomado las diferentes redes sociales ya que el inédito desenlace de esta popular competencia ha desatado un amplio debate sobre los sucesos y polémicas que se desarrollaron por un poco más de un mes.

No obstante, los usuarios se han enfocado en observar la reacción de Yina Calderón, quien quedó en el segundo lugar tras haber sido superada por Karina García por aproximadamente 44.000 votos de diferencia.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón ante el triunfo de Karina García?

La última velada del famoso reality generó todo tipo de comentarios entre los participantes, quienes esperaban pacientes ante los resultados que fueron anunciados por Luinny.

Aunque las favoritas durante todo el programa fueron las colombianas, varios famosos expresaron su incertidumbre ya que el resultado final de las votaciones causó gran incertidumbre durante los últimos días en la competencia.

El momento más esperado llegó por lo que se dio a conocer que Karina García era la ganadora de la primera edición. Ante el gran furor que esto generó en la mujer, su familia y demás fanaticada, las imágenes de la reacción por parte de Yina Calderón ya se han tomado las redes sociales, pues esta decidió salir de la multitud al romper en llanto.

Aunque varias personas empezaron a corear el nombre de Calderón, con intenciones de exaltar la amplia votación que la llevó a poseer el segundo puesto de la competencia, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia decidió salir de la sala principal al huir secando sus lágrimas en medio de los jacuzzis del recinto.

Por supuesto, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar ya que cientos de fanáticos protagonizaron un amplio debate en el que, aunque varios celebraron el segundo puesto de Calderón, otros hicieron contundentes críticas sobre las más recientes acciones que tuvo en el programa.

Yina Calderón junto a Asaf Torres

Por otro lado, en los días más recientes, el internet se vio impactado tras las imágenes que se viralizaron del presunto encuentro que tuvo Yina Calderón y el famoso Asaf Torres, pues cientos de internautas manifestaron que la pareja habría sostenido una relación en la habitación presidencial del lugar.

Ante la situación se generó una lluvia de críticas ya que varios fanáticos manifestaron su inconformidad con esta situación al recordar las propias palabras de Calderón, durante La Casa de los Famosos Colombia, quien condenó a viva voz la conducta de Karina García y Andrés Altafulla.