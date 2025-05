Yina Calderón salió en defensa de Karina García tras discusión que tuvo con Melissa: "ella no es fea"

La reciente visita de Karina García a la Casa de los Famosos Colombia sin duda alguna generó todo tipo de reacciones en ella. Desde el pasado viernes, la exparticipante del reality estuvo de paso por la que fue su casa y allí tuvo varios encontrones.

En su estadía, el Jefe le dio la posibilidad a Karina de estar en el brunch del domingo. En esta dinámica, Karina tuvo una discusión con Melissa, poniendo el ambiente aún más tenso.

En el cruce de palabras, Melissa le dijo a Karina que era "fea", luego de que la modelo le insinuó que no comprende el cambio repentino de actitud que tuvo con ella.

Yina Calderón defendió a Karina tras cruce con Melissa

Tras el cruce que tuvo Karina con Melissa, una de las primeras en alzar la voz fue otra exparticipante, Yina Calderón, quien también tuvo varios encontrones con Karina.

En un video publicado en redes sociales, la exparticipante salió en defensa de Karina, asegurando que ella "no es fea" y dejó una pequeña pulla a Melissa.

"Ustedes saben que yo soy terriblemente cruel. La Melissa no tenía que decirle fea a Karina porque la Karina no es fea, eso si es una mentira; es más feíta Melissa, lo que es, y eso que a mí me cae bien Melissa, pero la Karina fea no es", dijo Yina.

La controversial influenciadora detalló que Karina es delicada y femenina, razón por la que detalló que Melissa se "descachó" con su comentario contra la modelo.

¿Quiénes serán los cinco finalistas en la Casa de los Famosos?

Este lunes se conocerá el primer participante que entrará al top 5 de la Casa de los Famosos. Emiro, Melissa, Mateo y la Jesuu se medirán en la prueba de líder. Cabe recordar que la Toxi y Altafulla no podrán participar debido a que una fue líder y el cantante tiene nominación perpetua.

¿Quién será el primer finalista? Siga todos los detalles de la Casa de los Famosos descargando la aplicación del canal RCN mediante Google Play y App Store.