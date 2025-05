Madre de Altafulla rompe el silencio y da su opinión sobre Karina García ¿la aprueba o no?

La participación del cantante Andrés Altafulla sin duda alguna ha dado un giro a la Casa de los Famosos en esta segunda temporada. Su comportamiento dentro del reality del Canal RCN ha generado todo tipo de reacciones entre los internautas.

Ahora, más allá de sus actitudes en la competencia, al cantante también se le ha cuestionado mucho por el tema de su relación con Karina García, participante que ya fue eliminada.

El romance no fue bien recibido por sus compañeros en la casa, quienes manifestaron su incomodidad por los momentos que pasaron. Ante esto, la madre del cantante, Ross Blanco, se pronunció sobre su relación y dejó un mensaje contundente.

Madre de Altafulla se pronunció sobre su relación con Karina

En diálogo con el podcast "Jeiminsontv", la madre del creador de contenido sorprendió y aprobó la relación de su hijo con Karina García, a quien destacó con varias cualidades.

“Lo que Dios quiera y lo que ellos quieran. Yo no me voy a meter en eso, ya ellos hacen sus decisiones. Bueno, ella es una niña que tampoco es grosera, es respetuosa de todo el mundo, como Andrés. No anda chismoseando”, dijo.

Ross defendió a su hijo de todas las críticas que han llovido en su contra.

“Tengo un buen hijo. Estoy segura y creo que Colombia lo sabe. Yo le decía ‘Andrés, pídele a Dios’, y él me respondía ‘Mami, yo hablo con Dios todos los días’. Pero lo que yo no sabía era que era todos los días. Ahora que lo estoy viendo, que se arrodilla. Eso no lo sabía. Eso sí me tiene el corazón grande, estoy orgullosa de ese muchacho. No crean que Altafulla nada más es del Caribe, es de nosotros: de Medellín, de Bogotá, de Bucaramanga, de todas partes”, dijo.