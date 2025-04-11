¿Yina Calderón se retirará de La Mansión de Luinny? Esto dijo y hay expectativa y shock

Durante el fin de semana, Yina Calderón, tal y como prometió desde antes que se estrenara La Mansión de Luinny, continuó teniendo una actitud polémica y desató varios choques en el reality.

En primer lugar, la reconocida exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 se peleó fuertemente con Jessica Stone e, incluso, llegaron a forcejear con un muñeco.

Fue así como la producción tuvo que intervenir para que no hubiera contacto físico y ambas participantes recibieron una sanción.

Además, Yina Calderón, tal como pasó en La Casa de los Famosos Colombia 2025, volvió a tener nuevos desacuerdos con Karina García y ambas se advirtieron cara a cara.

En medio de esa coyuntura, el domingo hubo una fiesta, los participantes de La Mansión de Luinny se tomaron algunas copas y Yina Calderón no recibió un saludo que estaba esperando. En consecuencia, anunció que se retiraría del reality internacional e, incluso, comenzó a despedirse.

En video: así fue como Yina Calderón manifestó que se retiraría de La Mansión de Luinny

El domingo 2 de noviembre de 2025, en un estado de alicoramiento, Yina Calderón aseguró que abandonaría La Mansión de Luinny para dejarle el camino libre a los demás.

"Dame un abrazo que me retiro, es de verdad, no es broma", comenzó diciendo.

"No, no, no, me retiro. Chao, les dejo el camino libre y de verdad me retiro", complementó.

Sin embargo, una de sus compañeras la contuvo para que no fuera a tomar una decisión de la que después pudiera arrepentirse.

¿Qué ha pasado después de la advertencia que hizo Yina Calderón de retirarse de La Mansión de Luinny?

Aunque Yina Calderón manifestó que se retiraría en serio de La Mansión de Luinny, no volvió a repetir planteamiento cuando dejó de estar en estado de alicoramiento.

De hecho, ha seguido participando sin problema de las dinámicas e, incluso, refutó a Luinny por la sanción que recibió.