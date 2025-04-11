CANAL RCN
Tendencias

¿Yina Calderón se retirará de La Mansión de Luinny? Esto dijo y hay expectativa y shock

Yina Calderón sorprendió a los otros participantes con una inesperada declaración. Vea el video de lo que sucedió.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
04:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante el fin de semana, Yina Calderón, tal y como prometió desde antes que se estrenara La Mansión de Luinny, continuó teniendo una actitud polémica y desató varios choques en el reality.

En primer lugar, la reconocida exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 se peleó fuertemente con Jessica Stone e, incluso, llegaron a forcejear con un muñeco.

Fuerte enfrentamiento entre Yina Calderón y Karina García en ‘La Mansión de Luinny’
RELACIONADO

Fuerte enfrentamiento entre Yina Calderón y Karina García en ‘La Mansión de Luinny’

Fue así como la producción tuvo que intervenir para que no hubiera contacto físico y ambas participantes recibieron una sanción.

Además, Yina Calderón, tal como pasó en La Casa de los Famosos Colombia 2025, volvió a tener nuevos desacuerdos con Karina García y ambas se advirtieron cara a cara.

En medio de esa coyuntura, el domingo hubo una fiesta, los participantes de La Mansión de Luinny se tomaron algunas copas y Yina Calderón no recibió un saludo que estaba esperando. En consecuencia, anunció que se retiraría del reality internacional e, incluso, comenzó a despedirse.

En video: así fue como Yina Calderón manifestó que se retiraría de La Mansión de Luinny

El domingo 2 de noviembre de 2025, en un estado de alicoramiento, Yina Calderón aseguró que abandonaría La Mansión de Luinny para dejarle el camino libre a los demás.

"Dame un abrazo que me retiro, es de verdad, no es broma", comenzó diciendo.

"No, no, no, me retiro. Chao, les dejo el camino libre y de verdad me retiro", complementó.

Sin embargo, una de sus compañeras la contuvo para que no fuera a tomar una decisión de la que después pudiera arrepentirse.

¿Qué ha pasado después de la advertencia que hizo Yina Calderón de retirarse de La Mansión de Luinny?

Aunque Yina Calderón manifestó que se retiraría en serio de La Mansión de Luinny, no volvió a repetir planteamiento cuando dejó de estar en estado de alicoramiento.

"Me gusta": ¿Yina Calderón iniciará una relación en el reality internacional en el que está?
RELACIONADO

"Me gusta": ¿Yina Calderón iniciará una relación en el reality internacional en el que está?

De hecho, ha seguido participando sin problema de las dinámicas e, incluso, refutó a Luinny por la sanción que recibió.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Exmánager de La Toxi Costeña filtró audios de sus hijos pidiéndole dinero y pidió intervención del ICBF

Viral

“No existe cantidad monetaria que me haga pisar Venezuela”: Arcángel y su mensaje sobre el régimen de Nicolás Maduro

Redes sociales

JuanDa grabó a Camilo Cifuentes: el disfraz que reveló detalles de su apariencia en Halloween

Otras Noticias

Abuso sexual

Fue entregado por la familia: padrastro fue sorprendido abusando de su hijastro de 6 años en Cesar

El hombre fue encontrado desnudo dentro de su vivienda en Manaure.

Francia

Abren investigación a TikTok por posible incitación de menores a quitarse la vida

Según el informe, la red social china podría “empujar a los más vulnerables" a cometer actos violentos o atentar contra su propia vida dada la facilidad para acceder a contenidos peligrosos.

Estados Unidos

Reconocido parque de diversiones cerró sus puertas para siempre

Luis Díaz

¿Roja injusta? Luis Díaz, protagonista: doblete y expulsado sobre el final

Alimentos

¿Por qué los expertos recomiendan la manzana verde como escudo anti-enfermedades?