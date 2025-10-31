Fuerte enfrentamiento entre Yina Calderón y Karina García en ‘La Mansión de Luinny’

En el nuevo reality ‘La Mansión de Luinny’, las creadoras de contenido Yina Calderón y Karina García protagonizaron un intenso enfrentamiento que rápidamente se volvió tema de conversación entre los espectadores.

Así sucedió el enfrentamiento entre Yina Calderón y Karina García

Todo ocurrió durante una dinámica del programa, en la que los participantes debían responder a quién eliminarían de la mansión. Cuando llegó el turno de Yina Calderón, la influencer colombiana no dudó en decir que eliminaría a Bella Chanel, reconocida creadora de contenido dominicana.

La razón que dio Calderón fue contundente porque Bella Chanel “parece demasiado grilla y vulgar”. Ante este comentario, la dominicana reaccionó molesta y le preguntó si realmente sabía lo que significaba la palabra “grilla”.

En su defensa, Yina intentó aclarar su punto de vista y explicó:

Para mí grilla, lo aclaro, es alguien vulgar, mal hablada, ordinaria, comentó Calderón.

Sin embargo, la tensión aumentó cuando Karina García intervino en la conversación para corregirla, asegurando que el término "grilla" no significaba lo mismo en República Dominicana y que podía interpretarse de otra manera, lo que generó aún más confusión y discusión entre las participantes.

¿Qué dijo Karina García sobre Yina Calderón?

Claramente, al ver que Karina García se interpuso en medio de la discusión, Yina Calderón no dudó en interrumpirla y le pidió que no se metiera en la conversación.

Tú no te metas en lo que no te importa Karina, no te metas.

Sin embargo, Karina no se quedó callada y respondió con firmeza, asegurando que no iba a permitir ese tipo de comentarios mientras estuviera en República Dominicana.