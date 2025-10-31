"Me gusta": ¿Yina Calderón iniciará una relación en el reality internacional en el que está?

Yina Calderón, la empresaria, DJ y exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, comenzó a competir el pasado 29 de octubre en un reality internacional que se llama 'La Mansión de Luinny' y se realiza en República Dominicana.

Desde el principio, Yina Calderón no ha sido del agrado de varios de sus compañeros debido a que ha asegurado que será la villana.

Incluso, ha peleado en múltiples ocasiones con Chelsy Bautista, la cantante dominicana, a pesar de que el reality hasta ahora está comenzando.

Sin embargo, más allá de la desaprobación de varios de los participantes de 'La Mansión de Luinny', en las últimas horas hubo uno que se mostró a favor de Yina Calderón y dijo que "le gusta". ¿Cuáles fueron sus palabras exactas?

Axel Buenísimo, participante de 'La Mansión de Luinny', manifestó que 'le gusta' Yina Calderón

Tras la polémica que ha generado Yina Calderón, Alex Buenísimo, uno de los participantes de 'La Mansión de Luinny', habló con otra compañera y le dijo que él, a diferencia de los demás, no ve con malos ojos a la DJ colombiana.

"A mí me gusta, esa loca es bacanísima, conócela", dijo Alex Buenísimo en la conversación.

Además, el equipo de trabajo de Yina Calderón reposteó ese clip para aclarar que Yina Calderón no fue a enamorarse, sino que a trabajar.

No obstante, aún no está claro si Alex Buenísimo se refirió a que le gusta la personalidad de Yina Calderón o si tiene intenciones sentimentales.

La conversación que ha generado revuelo es la siguiente:

¿Cuál fue la primera decisión adversa para Yina Calderón en 'La Mansión de Luinny'?

El día que se estrenó 'La Mansión de Luinny', a los participantes se les informó qué habitaciones les correspondía, pero Yina Calderón se quedó sin lugar de descanso.

La razón fue que escogió una pelota azul y, por determinación de la producción, a quienes les correspondiera ese color tenían que cumplir el reto de buscar una cama para dormir.