“Se las da de dama”: Yina Calderón opina sobre Luisa Fernanda W y genera polémica

Yina Calderón volvió a tomarse las redes sociales al dar una reciente entrevista en el que ofreció su polémica opinión sobre varios temas que son tendencia actualmente. Sin embargo, sus palabras han desatado algunas críticas entre los internautas, quienes condenaron parte de sus argumentos.

Yina Calderón habla sobre Luisa Fernanda W

En una reciente oportunidad, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 se tomó un espacio para hablar para el podcast ‘Trapitos al sol’ en donde abordó diferentes temáticas con respecto a varios de sus colegas. No obstante, una de las interrogantes la llevó a revelar al creador de contenido que menos soporta.

Ante dicha pregunta, la mujer tomó la decisión de explicar algunas de las razones por las que siente que la influencia de Luisa Fernanda W habría perdido notoriedad, según sus declaraciones.

No es que no la soporte, me parece que ella se las da de dama de la alta sociedad y no es así. También siento que no sirve para nada, que ya no hace nada, que no mueve nada y que ya murió… pero su marido me cae muy bien, explicó la creadora de contenido.

Así mismo, dejó en claro que sus declaraciones podrían costarle, una vez la entrevista fuera publicada en redes sociales. Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que los internautas expresaron su inconformidad con dicho comentario, de modo que, manifestaron que la antioqueña “se encuentra en otro nivel” para responder a las críticas.

Yina Calderón manifiesta estar triste con Epa Colombia

Por otro lado, la creadora de contenido es tendencia en las redes sociales al hacer una serie de afirmaciones polémicas con respecto a su amiga Epa Colombia, pues, según sus declaraciones, se siente triste con la decisión de no recibirla en la cárcel el Buen Pastor, en la que se encuentra recluida.

Aunque explicó que no se siente molesta con la más reciente visita que el humorista Alerta le hizo a Barrera, expresó que no sabe las razones por las que no ha aceptado su presencia en la cárcel.